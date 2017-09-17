大師柯錫杰掌鏡 雙橡園再添風采

2017-09-17

〔駐美特派員曹郁芬／華府十五日報導〕雙橡園的美麗風華有了梁丹丰的素描、洪易的雕塑，今晚又多了台灣攝影大師柯錫杰拍攝的相片，為雙橡園的藝術收藏再添風采。台灣駐美代表高碩泰夫婦邀請柯錫杰與他知名舞蹈家妻子樊潔兮，到雙橡園住了五天，以柯錫杰的獨到眼光記錄這棟歷史建築物的風采，並在今晚舉行作品發表會，邀請美國藝術界佳賓與僑界人士共同欣賞，美國在台協會執行理事羅瑞智也到場祝賀。

由於雙橡園是歷史古蹟，依照美國政府規定不能住人，柯錫杰夫婦落腳在雙橡園過去供安全人員居住的小木屋內。八十八歲的柯錫杰早上六點便開始帶著相機到處取景，雙橡園的美讓柯錫杰戀戀不忘，他在受訪時還感嘆，「我好像還沒有真正的拍好」，無論是空氣、光影還是樹林，雙橡園都充滿了美滿，他心中還有許多構思未完成，將來要盡全力拍出一整套作品，期待將雙橡園的美盡收眼底。

樊潔兮在晚會中表演自創的「媽祖—月見之舞」，獲得熱烈回響。舞畢，樊潔兮還送給柯錫杰一個飛吻，兩人恩愛的互動毫不掩飾。

一九二九年出生的柯錫杰被譽為「台灣現代攝影第一人」。樊潔兮說，只要有相機在手，柯錫杰「就是巨人」，忘了年紀、忘了累，看到柯取景的角度，她有些驚訝，但他們兩人對美感和藝術有很高的默契，打破年齡的隔閡，這次柯錫杰攝拍的作品也是由她先挑選後，再公開給大家欣賞。她說，對雙橡園慕名已久，台灣為了保有雙橡園經歷許多起伏，能夠親臨非常感動。