確保李凈瑜安全 林榮基建議政府派官員隨行

2017-09-08

籲台灣人應站出來關注

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對李明哲案，曾遭中國監禁長達八個月的香港銅鑼灣書店前店長林榮基昨接受訪問時表示，李明哲之妻李凈瑜此次前往中國，只會被中國利用，但她不能不去，建議台灣政府應派官方代表隨行，以確保她的人身安全；林榮基說，他非常擔心李凈瑜，呼籲台灣人應積極站出來，表現追求自由民主的決心與關注，因為「這關乎每個台灣人未來去中國的人身安全」。

因販賣政治禁書於二○一五年遭中國強迫失蹤八個月的林榮基，昨受訪時以自身經歷建議李凈瑜，赴中前要做好被中國利用的心理準備，因此行就是「演一場戲給中國人看」，表示中國重視家屬權益，但不一定能讓李明哲被放出來，甚至可能藉由李凈瑜向蔡政府施壓。

林榮基說，他很清楚中國政府不守規矩、沒有法律觀念，中國「不達目的不會善罷干休」，強烈建議台灣政府派官員與李凈瑜同行，一方面確保李的人身安全，另一方面也能在關鍵時刻進行談判，必要時，「起碼有個溝通管道」。

林榮基強調，李明哲「被判刑的機率很高」，也不太可能馬上有結果，但李明哲長期被中國監禁，精神壓力很大；林榮基以自身為例，他遭拘禁三個月後，便開始被逼迫簽認罪書、悔過書，因此研判李明哲開庭後被迫認罪可能性很高。