吳︰黨產會應改「黨產不當處理委員會」

2017-08-28

〔記者蘇孟娟、楊淳卉／綜合報導〕國民黨早期以「轉帳撥用」方式無償取得國有房地，被行政院黨產會認定為不當黨產，追徵八．六億餘元，國民黨要以所持一九四七年的美金公債來繳付，被行政執行署拒絕。國民黨主席吳敦義昨批黨產會霸道，應改「黨產不當處理委員會」，國民黨將向法院提出告訴；對於可能被境管，他說「不在乎」。

黨產會︰家有恆產卻一直耍賴

黨產會發言人施錦芳回應表示，吳敦義的發言就好像明明家有恆產，卻一直「耍賴」，要拿像壁紙般的下市股票去還債。

吳敦義批黨產會幾乎凌越很多憲法保障人民的基本準則，包括不溯既往及無罪推定，甚至行政、司法各種權都掌握在手裡。

他指出，黨產會追討八．六億元是依據一九四七年有些移轉不合理，但同年因戰亂遷移到台灣時，國民黨響應政府的號召，將很多黃金交給中央銀行，中央銀行發行了黃金債券，黃金存進銀行，黃金債券交給國民黨持有，依照現值來說有新台幣三八五億元之多；「同一個戰亂年代，卻採取兩個完全不同的選擇」，國民黨行管會將依法向法院提出告訴。

對此，施錦芳指出，國民黨目前尚有高達公告現值二十多億元的不動產，包含各地黨部及宿舍，而美金債券是國民政府在中國的債務，兩岸人民關係條例規定得很清楚、要等兩岸統一才能兌現，所以現在無法流通，形同壁紙一般。

施錦芳說，建議吳敦義正視人民對國民黨過去強佔國產、強徵民產的不滿，只有誠實地面對過去的錯誤，才能撥雲見日迎向青天。