擋前瞻預算╱鷹派藍委抬頭 擬發動絕食戰

2017-08-28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕上週朝野協商破局，立法院本會期第三次臨時會可能陷入冗長的表決大戰，據了解，為避免再被藍營支持者砲轟對綠營投降，國民黨鷹派立委意見抬頭佔上風，對前瞻第一期特別預算案「主戰不主和」，認為不能再對民進黨讓步，要趁蔡政府民調低迷之際進攻追擊，不排除發動「絕食戰」。

「前瞻基礎建設特別條例」在立法院第一次臨時會三讀通過後，卅四席國民黨立委的臉書遭藍營選民灌爆痛罵，讓黨內鴿派意見逐漸弱化。為對藍營選民有所交代，國民黨團在第二次臨時會拒讓行政院長林全上台報告，並發動水球大戰水洗國會；第三次臨時會，國民黨團則提上萬項預算刪減案杯葛，要求大刪三三○億元前瞻預算。

國民黨團書記長林為洲指出，黨內有鷹派、鴿派意見，都會提出來討論，鴿派傾向協商、嚴審預算，黨團大會也曾對此表決，同意與民進黨進行協商，黨團並一直保留協商空間，但民進黨團只願刪一成預算，才導致上週協商破局。

林為洲表示，黨團同意上萬提案併減至一千二百案，「不是沒釋出善意」，是民進黨團不願接受砍三三○億元的條件，甚至打算「一事不再議」，不處理國民黨團提案，黨團絕對無法接受。

據悉，面對民進黨團的態度，國民黨立委費鴻泰等人主戰，他在上週黨團大會拍桌大罵，賴士葆更喊出「絕食」，曾銘宗第一個附和，陳學聖也主張，接下來總預算審查期間，國民黨在委員會也不要審民進黨的提案。

曾銘宗說，民進黨團不要以為國民黨好欺負，只要敢「一事不再議」，絕對有一連串大抗爭，除了告立法院長蘇嘉全，也會發動絕食抗議、霸佔主席台，召開國際記者會，下會期公務預算、第二期前瞻預算案，執政黨都別想通過。