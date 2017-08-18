海洋委員會 明年4月高雄成立

2017-08-18

〔記者李欣芳、曾韋禎／台北報導〕行政院昨敲定明年四月將在高雄成立新的二級機關「海洋委員會」，以因應海洋事務須更朝統合性的治理需要，現有二級機關海巡署將併入海委會，降編為三級機關。行政院副院長林錫耀表示，海委會與所屬海洋保育署明年四月在高雄成立，將是第一個辦公室在高雄的部會。

海巡署降編為三級機關 改隸海委會

行政院組織法修正案二○一○年經立法院三讀通過，明訂行政院轄下卅七個部會將整併為廿個，包括成立新機關「海洋委員會」。海委會原訂去年七月掛牌上路，但當時政府剛政黨輪替，籌備不及，加上朝野也有不少意見而暫緩。

林錫耀昨召集海洋委員會籌備小組會議，敲定海委會與所屬海洋保育署明年四月成立，地點設在高雄。林錫耀認為，高雄是台灣最重要的商港與漁港，也順應各界期待，顯示政府重視北中南均衡發展。至於海委會及所屬單位的經費，將先由海巡署的預算移撥，若不足再由行政院預備金支應。

另外，行政院院會昨通過廢止「蒙藏委員會組織法」，蒙藏委員會明年度不編列預算，在送請立法院審議廢止後，相關業務分別由外交部、文化部及陸委會承接，員額則撥移至文化部及陸委會。蒙藏委員會年底將吹熄燈號。

行政院發言人徐國勇表示，目前蒙藏會還有員工四十九人，其中六人移撥到陸委會，四十三人則到文化部。陸委會副主委邱垂正表示，目前包括蒙古國、來台藏人等業務，均非蒙藏會處理。由蒙藏會移撥進來的六人，一人負責情勢蒐整與研判業務，其他均為行政人員。