爭取F-35 我將向美提採購意向書

2017-08-17

〔駐美特派員曹郁芬／華府十五日報導〕據了解，在美方未表態有意願出售的情況下，台灣政府官員上週在夏威夷舉行的蒙特瑞會談中仍告知美方，台灣將針對F-35戰機提出採購意向書（LOR），讓F-35戰機正式進入美台的軍購作業流程。

美方尚未表態有意願售台

由台灣國安會副秘書長陳文政、國防部副部長蒲澤春與駐美軍事代表團團長洪光明組成的代表團，上週在檀香山與美國國安會亞太資深主任博明、美國國防部主管亞太事務的代理助理部長海大衛組成的代表團，舉行川普總統就任後的首次安全對話。不過，國務院並沒有資深官員與會。

知情人士透露，陳文政等人在會中告知美方，台灣將正式提出F-35的採購意向書。美方官員私下曾多次告訴台北，川普政府不可能同意出售F-35戰機給台灣，希望台灣務實考量提出的軍購需求。美方認為，台灣目前沒有需要，而且取得F-35後也可能很快成為中共摧毀的作戰目標。

美方官員解釋，一旦台灣提出採購意向書，國務院會先就區域安全、非擴散等因素進行評估，國防部則就區域軍事平衡與協同作戰能力等因素做評估，以不引起區域軍事競賽為原則。一旦行政部門在跨部會會議中做成決定，才會正式與國會諮商。

美方官員說，川普政府目前出售的都是歐巴馬政府任上台灣就已提出的採購要求，還沒有就一項全新的軍購案進行評估，台灣採購的若是庫存飛彈，容易解決；換成全新的載台會複雜許多。對於美國政府無意出售的武器，美方一般不鼓勵外國政府提出採購意向書。

我方表達中國軍事壓迫日增

據了解，陳文政等人也就中國軍機和軍艦頻頻繞台所造成的軍事壓迫，以及可能造成的意外衝突向美方提出台灣的關切。博明等人表示理解，但並沒有具體回應。台灣也就美台資安合作、潛艦國造向美方要求協助。

據了解，美軍太平洋司令哈里斯並未參加蒙特瑞會談，但陳文政一行曾在夏威夷拜訪哈里斯，參訪美軍太平洋司令部並聽取簡報。

對於F-35戰機，台灣軍方過去多次提及，此型戰機具有匿蹤、短場或垂直起降功能，相關條件及功能符合台灣下一代戰機的目標。