獵雷艦案 慶富董事長父子坦承詐貸

2017-08-11

陳慶男、陳偉志各以800萬、500萬交保

〔記者黃建華／高雄報導〕海軍國艦國造計畫得標廠商涉嫌詐貸案，高雄地檢署前天搜索「獵雷艦」得標商慶富集團總部等處所，約談董事長陳慶男、副董事長陳偉志父子等十九人到案，陳慶男父子昨凌晨兩點多移送雄檢複訊，兩人坦承詐貸，檢方訊後諭令父子二人各以八百萬、五百萬元交保。

另涉以假債權四度增資

高雄地檢署檢肅黑金專組偵辦慶富造船涉嫌違反銀行法、詐貸等案，查出慶富涉嫌以境外紙上公司的假合約向銀行詐貸美金約七四四三萬元（折合新台幣約二十二億五千多萬元），而慶富原始資本額五億多元增資到四十億元過程，也涉嫌以「假債權」等不實增資證明方式四次辦理增資。

襄閱主任檢察官王啟明指出，慶富二○一四年得標並承作海軍六艘「獵雷艦」標案後，該公司董事長陳慶男夫妻與兒子陳偉志疑為支援該標案財務及向銀行貸款，涉嫌自同年十一月起至二○一六年五月，以慶富造船名義向銀行貸款、向關係企業借款或由關係企業以「假債權」抵繳增資款等方式，籌得增資所需資金以取得不實之增資證明文件後，再將增資股款轉出，以此方式先後四次辦理虛偽不實資本額變更登記，使慶富資本額由原始的五億三千萬元增為四十億元。

資本額從5億多變40億

檢調又查出，慶富集團涉嫌自二○一五年三月間至二○一六年十一月間，由陳偉志設立多間境外紙上公司並擔任實際負責人，再以慶富造船公司向多間境外紙上公司購買建造艦艇所需設備之虛偽合約或商業發票，先後四次向聯貸銀行團詐取貸款，初步估計詐貸總金額高達美金六七三三萬餘元。

另於二○一五年間，涉嫌以境外紙上公司所開立、向慶富造船公司請領艦艇建造案款項的不實發票或不實合約，先後兩次向銀行詐貸「過渡性融資」貸款，初估此部分詐貸金額達美金七百一十萬元。

高雄地檢署前天帶回陳慶男、陳偉志及證人調查。檢方漏夜訊問後，認為陳慶男、陳偉志、陳姓董事（陳慶男之妻）、李姓專案顧問等人涉及違反銀行法、公司法、刑法偽造文書、商業會計法等罪嫌疑重大，分別以八百萬元、五百萬元、五十萬元、十萬元交保，其餘人請回。