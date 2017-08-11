同職業法官一起斷案 司院推國民法官制

2017-08-11

每案國民法官6人 職業法官3人 採多數決 最快明年上路

〔記者項程鎮／台北報導〕新政府上台後，認為馬政府推動的「觀審制」，不讓人民在法院審判時有表決權、不符民意，司法院參考日本的「裁判員制度」後，推出「國民法官制度」，初步研擬每件案子的國民法官人數為六人、職業法官為三人，判決結果採多數決，讓人民審案時能當家作主，並與職業法官一同開庭斷案。

司法院秘書長呂太郎表示，推動「國民法官制度」的「人民參與審判法草案」，最慢今年底出爐，預定明年上半年就可會銜行政院、函請立法院審議，最快明年就可上路。

適用一審非毒品罪重大刑事案

根據司法院初步研擬的「人民參與審判法草案」，「國民法官」制度僅適用一審非毒品罪的刑事案件，且最輕本刑七年以上有期徒刑及因故意行為致人於死案件，包括殺人、加重強制性交、加重強盜、放火等重罪。

日領三千 不能洩漏案件內容

另外，擔任國民法官的資格，年齡須為二十三歲以上、且受過高中以上的教育程度，每天可領費用約三千元，如被遴選為國民法官，就有義務參與審判，無故不出庭將比照證人拒絕出庭的法律規定，處以三萬元以下罰鍰。

根據司法院擬案，國民法官可以和職業法官一樣正常上下班和回家，不需要特別隔離，因此國民法官和職業法官一樣，須嚴守秘密、不能隨意洩漏案件內容和當事人個資，也不能受到不當外力干擾而影響審判，違者將予以刑事制裁。

由於「國民法官制度」是要讓一般的國民有機會能擔任法官，因此具有法律專業、司法機關和司法警察機關人員，以及與個案有關的人士則不能擔任國民法官；另外，如檢辯雙方篩選國民法官成員時，發現其中有人對案件有成見、不能公平審判時，有權將他剔除。

司法院初估每年國民法官審理的案件約一千二百件，每案開庭時間約為一到七天，每年須編列的審判業務費、國民法官的日費、旅費等經常性經費約二億二千多萬元。

司法院指出，過去幾十年來，我國都是由考試合格、受過法律專業訓練的職業法官全權負責審判工作，多數法官雖然認真地從事審判，但人民對於司法的信賴程度一直不是很高，並對審判有所誤解，希望藉由人民擔任國民法官時，能零距離地接觸司法，還可以與法官交流和進行觀念的澄清，不但能提升司法的透明度，還能提高人民對於司法的信賴。