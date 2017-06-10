前政院發言人 童振源接任駐泰代表

2017-06-10

原定人選前國安局長楊國強 因家事請辭

〔記者呂伊萱、李欣芳／台北報導〕駐泰國代表原定由前國安局長楊國強接任，惟因顧及家人健康，楊國強最後請辭該職務。黨政人士昨指出，總統蔡英文將特任國安會諮詢委員、前行政院發言人童振源出任駐泰代表。

童振源低調：不評論

總統府則表示，有關外交人事，如果有確認安排，就會對外公布，目前沒有這樣的訊息。童振源本人則低調表示，目前沒有評論；但他也未否認。

總統府三月廿四日公布人事令，特任楊國強為駐泰國代表，原駐泰代表謝武樵改派俄羅斯。希望借重楊國強的情報專業，派駐東南亞情報重鎮泰國，但四月下旬外交部證實，楊國強因顧及家人健康，已向總統請辭。

黨政人士昨指出，童振源將由國安會諮委轉任駐泰代表。童振源長期從事兩岸政治與經貿研究，歷任行政院發言人、民進黨中國事務部專案研究員、黨主席特助和新聞秘書等職務，並曾在陳水扁政府時擔任陸委會副主委。

立法院外交委員會召委、民進黨立委王定宇認為，童振源行政資歷完整，形象良好，會是個好人選；同屬外委會的民進黨立委莊瑞雄也說，泰國是新南向政策重點國家，童振源資歷份量夠；此人事案也代表總統在新南向精銳盡出，等於「把菁英都派出去了」，接下來就要做出好成績，他也相信童能勝任。

駐泰人事案底定後，負責新南向重點六國的領頭外交官便全數到位，除童振源外，還包括熟稔亞太事務的駐菲代表林松煥、曾任外交部主任秘書的駐越代表石瑞琦、肯亞案表現亮眼的駐印尼代表陳忠、曾任外交部發言人的駐馬代表章計平、力推南向政策的駐印度代表田中光。