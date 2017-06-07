孔傑榮︰中國抓李明哲 嚴重錯估後果

2017-06-07

〔記者彭琬馨／台北報導〕曾撰文聲援台灣人權工作者李明哲並抨擊中國非法逮捕行徑的紐約大學法學院教授孔傑榮，上月底再度撰文提出評論說，這個案子現在明顯是由中央政府負責，也已被轉化為對蔡政府及其政策的公然挑戰，但中國嚴重錯估逮捕李明哲所導致的可能後果。

孔傑榮四月底曾投書網路媒體「中參館（ChinaFile）」，內容提及北京政府關押李明哲，對兩岸的長期發展而言，可能摧毀兩岸機制間的可信賴性與正當性，也將不再獲得台灣人民信任。

中國國台辦五月底指稱，李明哲因「顛覆國家政權」遭安全機關逮捕。對此，孔傑榮上月底再度在中參館發表評論表示，北京宣布逮捕李明哲的時間，遠超過中國「刑事訴訟法」規定的卅七天，這顯示中國公安能透過宣稱當事人危害國家安全，任意以監視住居方式關押嫌疑人長達六個月，以長期拘留嫌疑人。

孔傑榮也指出，北京政府逮捕李明哲的理由，「只包含抽象的指控，缺乏事實依據」，中國應說明清楚，李明哲何種行為構成了「顛覆國家政權罪」；中國以「顛覆國家政權」逮捕李明哲的指控，是「北京對台灣當局施加壓力的另一個信號」，而此案由中央政府負責，也顯示已轉化為對蔡政府與其政策的「公然挑戰」，不再只是中央與地方官僚組織錯誤而導致的混亂。

中國應說明李如何構成

「顛覆國家政權罪」

孔傑榮在文章最後提及，此逮捕發生在李明哲之妻李凈瑜赴美尋求聲援後不久，他認為是中國為了壓制類似的公開抗議活動，對台灣受害者施壓，迫使他們未來不敢拒絕中國政府針對釋放人質所提出的秘密磋商。孔傑榮認為，此案凸顯了中國與台灣在公民自由權利方面明顯且日益擴大的差距，這是中國嚴重錯估逮捕行為所導致的後果。