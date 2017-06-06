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走過風雨 雲豹更強壯

2017-06-06

記者羅添斌／特稿

國內自力研製的「雲豹」八輪甲車，已在陸軍及憲兵部隊服役中，軍方持續研製開發新的衍生車款，除迫砲型八輪甲車外，更將重點置於與一五五公厘榴彈砲整合的「輪甲式自走砲車」，也符合軍方「一種系統，三軍通用；一項載台，多重用途」的發展目標。

軍方近年除了對外採購或是自製多項武器裝備外，並且憑藉系統整合的能力與優勢，化腐朽為神奇，讓老舊但堪用的傳統火砲及機甲車輛也能繼續為國效力。

早在李登輝總統執政時期，軍方就已經推動「一種系統，三軍通用；一項載台，多重用途」的國防自主政策，例如由中科院研製的雄風飛彈，就有艦射及岸置發射、機動發射等型式，甚至曾進行空射型測試；又如天劍飛彈的衍生款更多，除可由戰機搭載外，也已有地面部隊的車載式劍一飛彈系統、可取代方陣快砲的艦射式海劍一飛彈（又稱海劍羚系統）。

國內研製的各式載台也是如此，中科院的「銳鳶」中型無人機、「騰雲」大型無人機，可視任務需要，搭載不同的配備；軍備局系統二○九廠所研製的雲豹甲車，在既有的四○公厘榴彈機槍裝步車、指揮車，以及三○公厘機砲裝步車外，也已進行更大範圍的開發研究，要與一五五公厘榴彈砲整合為輪甲式自走砲車，並持續研製可搭配戰車砲的戰砲甲車，姑不論這些開發研製成果，最終是否會被軍種接受，軍方研發單位的積極度及並未畫地自限的心態就值得國人肯定。

雲豹甲車在開發測試過程中波折不斷，除廠商疑似採用中國零件遭依法送辦外，雲豹的性能及設計也屢遭質疑揶揄，但也正因為各界以高標準來審視國人自製的雲豹甲車，在壓力下成長的雲豹甲車，後續發展空間也更令人期待。

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  • 國軍將整合155榴砲與雲豹八輪甲車，成為新式155輪甲式自走砲車。圖為目前由軍卡車拖到定位後使用的155榴砲。（記者羅添斌攝）

    國軍將整合155榴砲與雲豹八輪甲車，成為新式155輪甲式自走砲車。圖為目前由軍卡車拖到定位後使用的155榴砲。（記者羅添斌攝）

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