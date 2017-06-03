蔡英文出席水利節 反年改團體場外嗆聲

2017-06-03

〔記者蘇金鳳、許國楨、蘇芳禾／綜合報導〕蔡英文總統昨到台中市參加水利節暨表揚大會時，不忘宣傳前瞻基礎建設計畫，她表示，在前瞻基建計畫中，政府將投入二千五百億元於水環境的建設，這是解決台灣不缺水、不淹水問題的建設，她呼籲立法院放下黨派成見，一起讓台灣前進。不過，場外聚集反年改的抗議群眾，只要有疑似蔡英文座車進入，就會按喇叭表示抗議。

蔡推前瞻 籲立院放下黨派成見

水利署在台中市黎明辦公區舉辦「水利節暨水利七十週年慶祝大會」，蔡總統到場頒發終身成就獎給水利署第一任署長黃金山。

立法院即將在臨時會審議前瞻條例草案，而國民黨立院黨團曾多次杯葛前瞻案，蔡總統表示，前瞻計畫的水資源環境建設，是解決台灣不缺水、不淹水問題的建設，這也是民眾最關心的事，「人民生活的大事，就是政府最迫切的事。」她呼籲立院放下黨派成見，一起讓台灣前進。

蔡總統表示，在經濟逐漸復甦的同時，水資源的需求也會逐步成長，如果現在不因應，未來會產生水資源的缺口；因此，政府在水環境建設上投入二千五百億元，為台灣打造不缺水、不淹水、喝好水、親近水的未來。

此外，由於警方獲得情資，有反年金改革團體要來抗議，除事先在黎明辦公區架設拒馬，更動員了上千名警力進行維安工作；反年改群眾則守在各出入口，只要有疑似蔡英文座車進入，就會按喇叭表示抗議，對於場外大陣仗維安，媒體詢問蔡總統的看法，她則是笑笑不回答。

反年改抗爭 府引馬昔日談話回應

對於反年改團體近來頻頻到各種場合向蔡總統抗議，總統府發言人黃重諺表示，推動改革必有反彈，但改革意志絕對堅定，在改革的過程中，政府歡迎並且期待各種寶貴的意見與想法。他也引用前總統馬英九的話說，「年金改革，今天不做，明天就會後悔。」

黃重諺強調，對於近來極少數以各種不堪言語辱罵總統、攻擊不同主張者，甚或傳播各種網路謠言製造社會不安與對立，都不應該是民主社會負責任的公民應該有的行為，更無法獲得社會的認同與支持。