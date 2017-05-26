政院拍板 社會團體改採「登記制」

2017-05-26

〔記者李欣芳／台北報導〕全國性社會團體的管制擬大幅鬆綁，行政院院會昨通過「社會團體法草案」，將大幅鬆綁社團的相關管制，成立社會團體由「許可制」改採「登記制」，對社團採行低度管理，尊重團體自治，不過，要求社團必須公開其年度預算與決算，財務資訊公開，以強化公共監督。

行政院長林全昨主持院會，裁示由內政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法。

內政部次長林慈玲表示，目前職業團體、社會團體與政黨等三個不同屬性的團體，都放在「人民團體法」中規範，但大法官解釋認為這會限制集會結社的自由，因此內政部推動修法，不同的團體用不同的法規範。

目前全國有逾五萬八千個社團，林慈玲說，希望修法後可以更加活絡。內政部這次制定「社會團體法草案」，另有「政黨法草案」在立法院審議中，等兩法完備後，再將「人民團體法」架構改為職業團體法。

現行「人民團體法」規定，發起人應有卅人以上，但根據「社會團體法草案」，只要會員分布兩直轄市、縣市，並有廿個人以上召開成立大會後，即可向內政部登記為全國性社會團體。

保障青少年結社權 取消20歲門檻

「社會團體法草案」取消要年滿廿歲才能參與團體的年齡限制，保障青少年結社權；對未登記的團體除罪化；負責人可以由會員直選；政府可對完成登記的社團提供教育訓練等培力措施等。

草案也明定，社團財務等相關資訊須公開，接受公共監督，但經費來源單純或資產總額少者，不在此限。對於連續四年沒有運作、違反法規或妨害公益且情節重大的社會團體，內政部將廢止其登記。