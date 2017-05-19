司改分組決議》法定自主墮胎年齡 降至18歲

2017-05-19

〔記者張文川、陳炳宏、林彥彤／台北報導〕司法改革國是會議第五組昨決議，建議修訂優生保健法「未滿廿歲懷孕，須法定代理人同意才可實施人工流產」的規定，下修為滿十八歲的未成年人即可自行決定人工流產，未滿十八歲者若與法定代理人的意見不同，應由司法或行政機關介入決定；會中還建議增設「已婚婦女須配偶同意才可人工流產」的例外條款，以保障遭家暴或正在打離婚官司的婦女權益。

婦團：還給女性身體自主權

勵馨基金會副執行長王玥好表示，婦女團體一直強調女性應該要有身體自主權，實務上很多孩子無法跟父母好好溝通時，最後就是找密醫實施人工流產，造成身心大危害，應該充分給予十八歲以上孩子身體自主權決定。

宗教團體憂變相鼓勵墮胎

不過，對於人工流產，雖婦女團體主張女性身體自主權，也有宗教團體強調尊重生命的立場，並擔心少女墮胎無需法定代理人同意，等於鼓勵墮胎而大力反對，過去意見相當分歧；衛福部國健署組長陳妙心昨表示，國健署對此議題並無既定立場，只能再召開專家會議採集各界意見，而司改國是會議結論也會納入考量，會再討論法案要如何修改。

司改國是會議第五分組會議昨討論未成年人的人工流產修法，初步決議建請修正優生保健法第九條，關於未成年人與有配偶婦女的人工流產決定權規定，以落實女性自主權，並在意見不一時，適度引入司法與行政機制來解決爭端。

決議指出，現行優生保健法第九條第二項規定，未滿廿歲者欲實施人工流產，須法定代理人同意才可進行；委員認為，這迫使未成年人如果未得到法定代理人的同意而要進行人工流產時，只能尋求密醫或其他違法管道，建議即刻研議修法。

分組並具體建議修法方向，滿十八歲的未成年人可自行決定是否人工流產，未滿十八歲者，若與法定代理人的意見不一時，應設司法或行政機關介入的機制，以協助未成年人做成決定，以保護其身心健全。

優生保健法第九條第二項也規定，已婚婦女施行人工流產時，須獲得配偶同意，沒有例外條款，也完全不考慮懷孕者在婚姻中是否遭受家暴或婚姻是否無法維持，造成受暴婦女或已在進行離婚程序的婦女無法人工流產。

分組會議建議，應增設已婚孕婦人工流產時須取得配偶同意的例外條款；即使沒有例外情況，當孕婦與配偶意見不一致時，也應設立司法或行政機關的爭端解決機制，使孕婦的生育自主權獲得保障。