台灣無法出席WHA 學者：國際參與應跳脫兩岸框架

2017-05-14

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣受中國打壓無法獲邀出席世衛大會（ＷＨＡ），中興大學國際政治研究所教授蔡明彥昨認為，政府想在聯合國專門機構推動台灣國際參與，「難度本來就很高」，若中國持續在各國際組織中施壓，蔡政府應適時檢討當前策略，不該將台灣國際參與「放在兩岸關係中推動」。

世界衛生組織（ＷＨＯ）十二日首度對外表示，由於兩岸間協議已不復存在，今年無法允許台灣以觀察員身分出席ＷＨＡ；ＷＨＯ發言人甚至提到，台灣過去八年能出席ＷＨＡ，不是ＷＨＯ的決定、而是由中國全權決定。

不必為了參加犧牲主權

對此，政府相關單位除譴責ＷＨＯ不顧專業、讓政治力影響台灣參與國際衛生議題的權益外，學者也建議，蔡政府未來推行相關國際組織的參與，應跳脫前政府設下的框架，重新擬定戰略。

台師大政研所教授范世平認為，台灣若想參與ＷＨＡ就得接受中國提出的條件，「這是台灣面臨的政治現實」；他認為，大部分民眾不認為需要為了參與ＷＨＡ犧牲台灣主權，因此「不參加也沒那麼重要」。台灣應該利用這個機會，自己創造在場外的舞台，也能與其他國家衛生部長有更多實質交流。

蔡明彥提到，國際友邦雖願意出面聲援，但真的要將國際活動轉變成政治角力的場合「他們也不願意」，在這情況下，只要北京沒有善意，台灣想加入國際組織「難度非常高」；蔡認為，國際參與應強調扎根勝於能見度，台灣可以找出自己較擅長的領域，與其他國家進行實質交流，而不是以「放煙火」式，只強調參與某些特定國際組織，這樣只會讓台灣的國際參與變得越來越萎縮。

了解外交事務的知情人士指出，政府要適時讓國際社會了解，國際規則不該是中國說了算，且台灣在這次參與ＷＨＡ事件上，獲得許多友我國家聲援，「否定台灣，等於否定這些國家的國際信用度」，政府應適時讓國際社會體認到這些事；消息人士也提到，政府內部有些人太擔心台灣國際參與會造成中國反感，應「適時甩開這些綁手綁腳的前提」。