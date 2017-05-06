勇揭貪瀆！檢舉人被冰3年 田志文：還我公道

2017-05-06

記者陳建志／專訪

立法院前秘書長林錫山因涉嫌收賄、一審判刑十六年，當初具名檢舉的立法院資訊處分析師田志文，昨天得知判決結果表示尊重司法，他對判決沒有意見，但感謝檢調當初沒有因權勢而退縮。田志文回憶當初因不願配合，不但被「冷凍」調回只有一人的立法院中部辦公室資訊室，考績還連續三年乙等無法升等，仍激動哽咽、紅了眼眶，認為判決結果「還我一個公道」。

被調中部1人辦公室 考績連3年乙等

田志文表示，當初擔任立院「國會憑證更新案」採購的承辦人員，發現整個採購過程問題重重，暗中查價發現價格比市場行情高出太多，為自保開始暗中錄音，沒想到為特定廠商量身訂做的六二三○萬預算，該廠商竟還報價一億二千萬，想藉此砍標案設備才決定揭發。

田志文說，一○二年十一月打電話到調查局檢舉，劈頭就問：「立法院你們敢不敢辦？」受理的調查員回他「只要有證據就辦」，他才鼓起勇氣到調查局製作筆錄，當時調查員問他是否要具名？因覺得做對的事因此具名檢舉。

不過，之後整整快兩年時間，調查局都沒人跟他聯絡，一度以為因牽涉層級太高，調查局不敢辦，直到搜索當天清晨七點多接到調查局電話，才知道調查人員一直在蒐證，真的很感謝、佩服他們。

田志文回憶，因「國會憑證更新案」及後續的採購案沒配合，「意見太多」，隔年一月就被調到只有一個人的立院中部辦公室資訊室，之後考績連續三年乙等，不但考績獎金少半個月，且無法升等，已有一路乙等到退休的準備。

田志文想起當時為了國家省錢，卻落得如此下場的委屈，眼眶仍泛紅、激動哽咽，不過至今不後悔當初挺身檢舉，認為如果沒檢舉，讓此共犯結構繼續存在，「我現在可能死得更慘！」