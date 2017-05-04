立院初審 公務員退休金 採計最後15年均俸
〔記者曾韋禎、吳柏緯／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨繼續逐條審查「公務人員退休撫卹法草案」，挑燈夜戰至深夜十一點多，初審通過未來退休金的採計基準，從最後在職一個月延為最後十五年的平均俸額。至於最受關注的十八％優存利率之存廢年限與已退公務員所得替代率是否調降，均暫行保留。
國民黨團昨一早就呼應反年改團體之訴求，要求已退人員於再任公職時，可繳回已領退休金，得以重計退休年資，但遭民進黨團否決。
司委會的審查重點為第二章「退休」，其中，警消等危勞人員最早可在五十歲時申請自願退休；銓敘部長周弘憲解釋，這會尊重服務及主管機關對危勞的認定結果，危勞人員包括全部的警消，及部分的護理、監所、海巡、台鐵人員。
至於公務員退休金採計基準，目前僅採計在職最後一個月的俸額，年改會版本採計最後十五年的平均俸額，但考試院修正版本採計最後十年；民進黨立委王榮璋表示，經濟合作暨發展組織國家若非採計終身，至少也採計廿五年以上，這將連動到勞工年改，盼能採計十五年，國民黨立委則發言力挺試院版方案。
民進黨籍召委段宜康裁示表決，民進黨團挾人數優勢，表決通過採計最後十五年的平均俸額，國民黨立委一度群起包圍主席台，表達強烈不滿。
藍營不滿 一度包圍主席台
為緩和審查的氣氛，加上民進黨團也安排在今日的司委會繼續審查，段宜康宣布，若國民黨團對於接下來的條文有意見，盼暫予保留，就應提前聲明。
隨後在討論退休金起支年齡時，改革方案仍維持警消等危勞人員最早五十五歲退休的七○制，一般公務員在二○二六年遞增至六十五歲，銓敘部退撫司長呂明泰解釋，一般公務員的餘命為七十九歲，警消是六十九．七歲，訂在五十五歲是合理的，各國也沒在五十歲就退休之例；但藍營堅持危勞人員應於五十歲退休，一般公務員可在六十歲開始請領。相關條文因此暫予保留。
接著處理十八％優存、已退人員所得替代率等核心內容，民進黨團為確保能讓全文共九十二條儘早處理一遍，主動要求保留，藉以節省討論時間。多位國民黨立委發言強調，政府應堅守信賴保護原則，不得溯及既往，並提案已退者一毛不砍。
呂明泰說，若按年改會版的改革方案，未來五十年可省下七千三百億元，讓退撫基金延長至二○五○年；若按試院版草案，只能省四千二百億元而延至二○四四年。
請領遺屬年金 須結婚逾10年
至於配偶請領二分之一遺屬年金之資格，將從現行的婚姻存續二年以上、年滿五十五歲，改為婚姻存續十年以上、年滿五十五歲，但若領有其他年金者，只能擇一領取。
對於委員會通過將退休金採計基準改為「在職前十五年平均俸額」，公務革新力量聯盟發起人林于凱認為，這項改革只針對現職人員，對於已經退休的公務人員並沒有影響，將大幅降低改革的力道。
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標題：立院初審 公務員退休金 採計最後15年均俸
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