杯葛前瞻 國民黨團又佔主席台

2017-05-03

〔記者楊淳卉、鄭鴻達、彭琬馨、鍾麗華／台北報導〕立法院經濟等六個委員會今、明兩天將聯席重審「前瞻基礎建設特別條例草案」，但國民黨團繼上週五院會佔領主席台，導致議事空轉一天後，國民黨團昨繼續在院會佔領主席台，並高喊「拒絕綁樁、退回重擬」口號，立法院長蘇嘉全隨即召集朝野黨團協商，但國民黨團拒絕出席並續佔主席台，也讓院會再度空轉一天。

民進黨團批「毫無止境的秀下限」

民進黨團總召柯建銘批評，國民黨自年金改革到前瞻條例，都在製造衝突打架，讓進度無法往前，「毫無止境的秀下限」。

蘇嘉全表示，國民黨訴求退回前瞻條例，「絕對是不可行」，且在前瞻條例還未審查前就佔領議場主席台，感覺不是很好，非人民樂見；國民黨團書記長王育敏表示，國民黨繼續佔領主席台，是要幫國民擋下不公不義、債留子孫的法案，計畫一定要修正，行政院沒有修正計畫就沒有審查。

對於今天登場的聯席會，民進黨團已祭出甲動，要求黨團成員今上午六時就要赴會議室備戰、確保會議進行；國民黨團也發出甲動因應，國民黨團首席副書記長林為洲說，將會繼續阻擋前瞻條例草案初審，會繼續以議事程序，例如不斷程序發言阻擋，如果民進黨要硬審，就不排除使用更激烈手段回應。

民進黨團書記長李俊俋表示，研判國民黨在五二○之前都會全力杯葛，這兩天前瞻條例審查還是會鬧，民進黨基本上會同意程序發言、廣泛討論、進入逐條審查，「走幾條算幾條」，何時完成初審則「未設時間表」。

李俊俋也說，希望這兩天大家靜下來討論，國民黨在前瞻條例的訴求為何，也要說清楚，至於國民黨提出「退回」要求，在日前聯席會就被否決，已經不可能。

行政院發言人徐國勇接受廣播專訪時強調，前瞻計畫是經過政府長期醞釀，並非倉促提出。前瞻計畫預計八年可創造四萬至五萬個就業機會，其中也有保障本勞就業名額；連國民黨縣市首長都要爭取預算，代表這是一個好計畫。

公督盟指威脅議事人員 廖國棟：亂講

對於國民黨團近日展開杯葛議事手段，公民監督國會聯盟昨召開記者會指出，立院司法委員會前天審查「公務人員退休撫卹法草案」時，國民黨團總召廖國棟拿保溫瓶威脅以熱水潑灑議事人員，跨越紅線，應送紀律委員會議處；廖國棟回應，他不記得做了什麼，也會虛心接受批評，但公督盟是什麼角色，沒有的事不應亂講。