國民黨魁政見會》吳倡黨內民主 郝打青年參政 洪談黨員認同

2017-04-30

〔記者涂鉅旻、施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉將在五月廿日投票，六名候選人昨參加首場電視政見會，吳敦義主張恢復知青、勞工、婦女、原住民等特種黨部，並增設科技暨產業黨部；郝龍斌則希望強化青年人才培育，讓一級黨務主管、地方選舉候選人年輕化；洪秀柱則說，應讓入黨者真正認同黨的理念、思想與信仰。

在兩岸政策主張，吳敦義發言強調，應堅持「一中各表」的「九二共識」，才能促進兩岸和平穩定發展；洪秀柱則說，應堅守中華民國憲法，追求兩岸永久和平、深化「九二共識」，同時確定黨的定位、立場與方向，而非在重大議題上拿香與民進黨對拜。

郝龍斌則主張，國民黨應重啟駐美辦事處，讓國民黨、中國共產黨在對等、尊嚴、公開前提下互派代表，並將年度國共論壇，轉型為民生、人權、經濟等實質論壇。

對於黨務改革，郝龍斌主打青年政策。他主張拆除青年參政天花板、廢除連署門檻，也要提出年輕人任一級主管比例。他也說，立院黨團總召應任命為當然副主席。

吳敦義則認為，黨務改革先落實黨內民主，進一步活化黨的組織，容納各種不同聲音，同時透過智庫與立法院黨團的「影子內閣」，與中常會、中央委員會、黨代表形成龐大的力量，進一步整合在野力量。

洪秀柱則說，國民黨這次選舉暴增數萬名黨員，未來應讓所有入黨者認同黨的理念、思想與信仰。

詹啟賢認為，黨務改革方向應為政策形成過程由下而上、集體領導、黨務權責相符並和社會連結，另與公民團體建立溝通平台，同時廢除黨內選舉連署制度、藉「青年議會」讓青年參與公共事務、一位副主席協調立院黨團、黨中央與智庫等。

韓國瑜則直言，國民黨現在最重要的不是未來的選舉，而是黨務瘦身、組織再造，並且將歷史包袱「一刀切」後輕裝上陣。

潘維剛則提出二項承諾，一為不分裂國民黨，二為和立法院並肩作戰，藉由召開多場記者會展現戰力。