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老骨董DC-3抵台 IDF伴飛致敬

2017-04-26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕逾七十歲「高齡」的DC-3客機，昨飛抵松山機場，DC-3的軍規版為曾在我空軍服役數十年的「C-47」運輸機，因此，空軍昨天特別派遣IDF戰機伴飛，向DC-3/C-47型機早期在物資運補、兵力運送、空投與行政運輸等任務的貢獻致敬。

這架由瑞士某知名錶廠擁有的骨董DC-3，正在進行環球飛行之旅，昨由澳門飛抵台灣。

DC-3是道格拉斯公司（後合併為麥克唐納—道格拉斯公司，現為波音集團一部分）早年產品，為航空史上著名飛行器，生產逾一萬六千架，其衍生型C-47軍用運輸機，更是在二戰至上個世紀末，扮演重要角色。

空軍表示，一九四四年換裝C-47運輸機後，曾航行「駝峰航線」運補任務，負責抗戰時的戰略物資運補任務，後續執行運兵、空投及行政運輸等任務。C-47並曾參與「東山島戰役」空投傘兵任務，在八二三砲戰執行「中屏」、「神鷹」計畫，也均獲輝煌戰果。在空軍獲得C-119等新式運輸機後， C-47改負責行政專機、官校空運組教練等任務，一九九四年全數除役，對我空軍運輸機史的貢獻不可磨滅。

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  • 七十「高齡」的DC-3客機（圖上）昨飛抵台灣，我空軍特別派遣兩架IDF戰機伴飛。（取自空軍司令部臉書）

    七十「高齡」的DC-3客機（圖上）昨飛抵台灣，我空軍特別派遣兩架IDF戰機伴飛。（取自空軍司令部臉書）

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