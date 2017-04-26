老骨董DC-3抵台 IDF伴飛致敬
2017-04-26
〔記者涂鉅旻／台北報導〕逾七十歲「高齡」的DC-3客機，昨飛抵松山機場，DC-3的軍規版為曾在我空軍服役數十年的「C-47」運輸機，因此，空軍昨天特別派遣IDF戰機伴飛，向DC-3/C-47型機早期在物資運補、兵力運送、空投與行政運輸等任務的貢獻致敬。
這架由瑞士某知名錶廠擁有的骨董DC-3，正在進行環球飛行之旅，昨由澳門飛抵台灣。
DC-3是道格拉斯公司（後合併為麥克唐納—道格拉斯公司，現為波音集團一部分）早年產品，為航空史上著名飛行器，生產逾一萬六千架，其衍生型C-47軍用運輸機，更是在二戰至上個世紀末，扮演重要角色。
空軍表示，一九四四年換裝C-47運輸機後，曾航行「駝峰航線」運補任務，負責抗戰時的戰略物資運補任務，後續執行運兵、空投及行政運輸等任務。C-47並曾參與「東山島戰役」空投傘兵任務，在八二三砲戰執行「中屏」、「神鷹」計畫，也均獲輝煌戰果。在空軍獲得C-119等新式運輸機後， C-47改負責行政專機、官校空運組教練等任務，一九九四年全數除役，對我空軍運輸機史的貢獻不可磨滅。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 東港深夜傳槍響 警方飛車逮人嫌犯中彈
- 偏僻小村發現黃金礦脈 上百人湧入、政府封鎖
- 立院三讀 終結黨職併公職 追討連戰等退俸
- 包威爾竄龍頭 狠咬公鹿聽牌
- 乾旱蜜源果樹遲開花 蜂蜜估減產7成
- 記者出訪納責任制？ 勞動部再議
- 遠航被降飛行總時數
- 嘉縣》因應少子化 私立高職招生「新南向」
- 投球神似金布瑞 「胡智為話題」正夯
- 東港警方深夜槍聲21響 射穿慣竊小腿逮人
- 北韓太陽節大斂財 外媒「入場費」1人要7.5萬
- 老屋重建容獎少 建商︰難一坪換一坪
- 九份子重劃區 首個指定示範社區
- 帶給弱勢歡樂 羅高曾玟菁獲獎
- 張作驥獄中拍微電影助假釋？北監：只供參考
- 強叔細菌感染 鬼門關前走一遭
- 王丹／【洛杉磯傳真】 隨筆四則
- 北投慢活趣 打造無圍牆博物館
- 自認「合理使用」法界：根本不符著作權法
- 遊艇違停、污水廠仍未開罰 議員轟不停
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 3月房貸餘額近6.4兆 續創新高
- 超商咖啡專用可分解塑膠袋 明年恐收費
- 法大選結果續拉抬 歐股小漲作收
- 8米以下巷道 5年20億元更新
- 苗栗高鐵特定區路燈亮全天 挨批浪費
- 3分砲逼和 胡金龍喊好累
- 白天高溫悶熱午後雷陣雨 入夜各地降溫至20度以下
- 台商酒駕撞死孝子 賠900萬免關
- 農耕機沿路掉泥塊 美濃公所將開罰
- 彰市未分類被抓2次 社區垃圾將拒收
- 〈徵文啟事〉宗教信仰不同
- 北港》民宅超級「神」氣 裝飾23米高媽祖像
- 汶水坑溪畔農地回填 疑含有害污泥
- 沒爽約殷仔 連「起點」都是驚喜巧合
- 避免公宅社福空窗期 民代促快找委外商
- 八德榮家開放入住 全台榮家來觀摩
- 彰銀改選在即 台新金要財部履約
- 停車奧客鑽漏洞被鎖輪 告老闆吞敗訴
- 自由廣場》司改應針對的重點問題
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：老骨董DC-3抵台 IDF伴飛致敬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分