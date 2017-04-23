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陸軍外島見學好威 8人轉簽志願役

2017-04-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍為達成明年「全募兵」計畫，已拋出多項招募配套，盼吸引青年服志願役官兵。陸軍近期更舉辦為期五天四夜的「常備兵軍事訓練優秀役男外島見學」活動，遴選六十四名具轉服志願役意願或表現優異的軍事訓練役男，到金門觀看實彈射擊、學習兩棲部隊綜合格鬥。據了解，已有八名役男決定轉服志願役士兵，另一人則欲在日後轉服軍官。

陸軍官員表示，這批軍事訓練役男看到金門歷史彈痕，並且親眼見識防區官兵熟練的戰鬥動作後，不再是草莓兵，也不屑做「爽兵」，皆表現出成熟的戰鬥軍人氣質。

台巴混血役男直呼：海龍蛙兵不可思議

軍事訓練役男張幼凱自幼在巴西長大，是一名大學才回台的台、巴混血兒，他見識海龍蛙兵操演後直言「不可思議」，聽說很多蛙兵都是義務役時，頓時敬佩得五體投地。另一名役男潘健瑋建議，很多人都希望留在金門服務，建議可將活動日期提前，讓剛新訓完的士兵馬上參訪，相信會有很多人願意加入國軍行列。

此次參訪見學活動後，陸軍將安排下一批役男前往馬祖、澎湖等地參觀見學。官員說，由於軍事訓練役男人數眾多，今年預計再增辦十多場見學活動，讓有志成為職業軍人者更認識國軍。

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  • 陸軍舉辦五天四夜的「常備兵軍事訓練優秀役男外島見學」活動，到金門觀看實彈射擊、學習兩棲部隊綜合格鬥。（陸軍司令部提供）

    陸軍舉辦五天四夜的「常備兵軍事訓練優秀役男外島見學」活動，到金門觀看實彈射擊、學習兩棲部隊綜合格鬥。（陸軍司令部提供）

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相關關鍵字： 外島見學 志願役 志願役招募 海龍蛙兵 金門
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