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前瞻基建條例 民進黨拚下週送出委員會

2017-04-22

〔記者曾韋禎、陳鈺馥、葛祐豪、黃旭磊／綜合報導〕攸關逾八千八百億元的「前瞻基礎建設特別條例草案」將在下週的立法院經濟委員會審查。由於國民黨團已嗆聲退回重擬，為確保萬無一失，民進黨團不但連續排審三天，更下令全黨團動員，務必將草案送出委員會。

國民黨嗆退回 民進黨：不要杯葛

國民黨團總召廖國棟批評，前瞻基礎建設只是在搶錢、分贓，且平均讓每位國民負債三．八萬元，完全不能與當年的十大建設相比；黨團書記長王育敏表示，黨團主張退回草案，重新擬定。

民進黨團大會則決議，經委會下週三天議程都要排審「前瞻基礎建設特別條例草案」，並動員全體立委到場支持到底；黨團總召柯建銘要求，下週其他委員會的所有考察，只有該選區的區域立委可以前往，所有人都該留在立院。

民進黨團幹事長葉宜津強調，八年逾八千八百億元投資下去後，將能帶動一兆七七七七．三億元的公、民營企業投資，累積提高九七五九億元的實質ＧＤＰ，創造四到五萬個工作機會，國民黨團若有任何意見，請在審查時充分發言，不要杯葛。

蔡首搭高雄輕軌 讚「很驚豔」

此外，行政院前瞻基礎建設計畫大力補助鐵道建設，蔡英文總統昨南下高雄，首度搭乘輕軌體驗，從C3前鎮之心站搭到C9旅運中心站，她的感想是「很驚豔」，形容輕軌是「打造高雄市區的一條美麗移動風景線」；蔡強調，國家的資源必須平均分配，中央會全力支持高雄轉型「轉骨大漢」。

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  • 蔡英文總統（前排左二）昨在高市長陳菊陪同下，搭乘高雄輕軌並感到驚豔，強調中央會全力支持高雄轉型。（記者張忠義攝）

    蔡英文總統（前排左二）昨在高市長陳菊陪同下，搭乘高雄輕軌並感到驚豔，強調中央會全力支持高雄轉型。（記者張忠義攝）

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