洪失職案 挺吳派闖關未成
2017-04-20
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常委李德維在昨日中常會上正式提案建請通過「黨主席洪秀柱失職案」，引發挺吳反洪派中常委與黨務主管、挺洪派中常委論戰，由於黨務系統主張中常會不具譴責主席職權的法理論述居於上風，包括江碩平、姚江臨、黃志雄等反洪派常委也認為應留待五二○選後再處理，最後代理主席林政則以黨章無授權中常會得提出類似議案為由，裁示「本案無法處理，也不列入紀錄」。
兩陣營論戰 最後裁示無法處理、不列紀錄
由於洪秀柱堅持不依照四月五日中常會決議要求，對法院日前對黨代表選舉資格所做假處分提出抗告，讓反洪挺吳派中常委十分不滿，由李德維領銜提出譴責洪秀柱案。
李德維表示，黨主席雖為黨的法定代理人，但有忠實履行受任人義務的責任，應該執行黨的最高權力機構決議，在全代會、中央委員會閉會期間，就是由中常會代行，但洪秀柱與黨中央卻完全不理會中常會決議，明顯失職，洪秀柱師心自用，令人心痛。
他強調，提出本案也在明示未來擔任主席的人，並非為所欲為，毫無限制，中常委必須堅守中常會代表中央委員會、全代會行使職權的基本防線，如果無法守住，以後黨主席都可以為所欲為，而且有前例可循。
中常委邱炳煌則說，每次參加中常會都得自費搭六個鐘頭的車，結果中常會通過決議洪秀柱卻不管，實在太委屈，因此他贊成譴責，「中常委的職權不能給人『看衰洨』。」
負責法規業務的國民黨考紀會主委劉漢廷則表示，依照黨章規定，中常會沒職權對主席做任何譴責決議，黨內唯一能對主席言行提出建議的機構只有中評會，中常委提案等於是侵犯中評會的職權，因此中常會根本不能討論、也不能決議。
包括厲耿桂芳、柯貞竹、呂謦煒等中常委及副主席陳鎮湘，都發言反對，厲耿桂芳甚至向反洪派嗆聲，每週總出「新招」，「有完沒完哪！」
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