馬洩密案開庭 檢辯攻防總統職權
2017-04-15
〔記者張文川、錢利忠、溫于德／台北報導〕前總統馬英九洩密案昨天首度開庭，檢、辯與告訴人柯建銘各自出招，馬辯護律師蔡茂松以台北地檢署發言人張介欽在二○一三年十月卅一日擔任北檢主任檢察官，偵辦起訴黃世銘時的附卷簽呈，引據最高法院判例指出，「已洩漏的秘密不另構成洩密罪」，認定馬未涉洩密，如今卻起訴馬，質疑檢方見解矛盾。
張介欽昨不回應。北檢對此則表示，馬英九當時並非黃世銘案的偵辦對象，如今馬卻持當年北檢偵辦黃世銘案之分案簽呈，作為無罪答辯之論據，罔顧馬當時身為總統，具刑事豁免權，北檢無法追訴及調查的事實，竟以此誤導民眾，北檢深表遺憾。
北檢表示，北檢於黃世銘案起訴後，陸續接獲相關人對馬提出涉及洩密等罪之告訴、告發及相關事證，經調查後認定事證明確，依法起訴事所當然。
馬英九將辯護防衛策略拉高至憲法層次，以「總統職權說」主打他是基於總統職權處理政治危機，不應知情還坐視不管；召來江、羅商議的目的是為了維護政局穩定，並非為了鬥倒王金平的「陰謀論」，馬還引用王的證詞，來證明兩人理念相同，「理念差異說」純粹是檢方臆測；何況黃世銘已告訴他是行政不法，撇清自己不知道是機密。
檢方則是緊咬事實面，憲法明定總統職權，總統無權指揮檢察總長辦案，馬英九明知黃報告的是尚未偵結的秘密，還有公務員應保守秘密的監聽資料和個資，馬身為公務員，卻在知悉後對外洩漏，已然觸法，「不知為刑事不法之說」不符馬的學經歷與法學專長。
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