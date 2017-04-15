不甩黨中央 國民黨團敲定年改版本
〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院下週開始審查年金改革法案，國民黨主席洪秀柱反對提出年改版本，但立法院國民黨團不甩黨中央，昨在黨團大會上確定「公務人員退休撫卹法草案」黨版內容，月退休金優惠存款利息十八％採六年歸零，所得替代率十年調降至七十％。
18趴改革 提赦免保留條款
國民黨團總召廖國棟受訪表示，國民黨團面對的是全國民眾，「黨中央只看到部分民眾」，經黨團內部多次討論，最後決定「公務人員退休撫卹法」會有黨版，以考試院版、智庫意見為參考，十九日付委初審，教師及勞保年金也會有立委個人提案，國民黨一定會有版本。
根據國民黨團版「公務人員退休撫卹法草案」，月退休金優存利息十八％六年歸零，與考試院版、民進黨版主張一致；一次性退休金的十八％逐年調降，在第七年後降為六％。
國民黨團版主張民國八十四年以前退休、完全舊制，目前年齡八十五歲以上的人，應有「赦免保留條款」，其十八％不會被取消。黨團首席副書記長林為洲說，這些人所剩不多，應保障其老年生活。
樓地板金額 比照考試院版
至於給予公教人員基本老年生活保障的「樓地板」金額，國民黨團版也比照考試院版，訂為三萬二一六○元，並每年檢討一次，將物價指數納入檢討範圍，而非公務人員協會理事長李來希所主張的四萬三千元。
所得替代率方面，抗議年改的「八百壯士」及李來希一向主張不得溯及既往和信賴保護原則，但國民黨團版仍主張，對「公務人員退休撫卹法」施行前退休者，採最高上限年資為卅五年，十年後調降至七十％。
「希望軍公教能夠共體時艱」
國民黨團版也增訂鼓勵生育條款，明訂育嬰假留職停薪年資保留的保費提撥比例為五十％，有別於考試院版中，當事人須全額負擔才能保留年資的規定。
林為洲表示，國民黨團採取和緩漸進式改革，更要向軍公教道歉，理解被改革者有所委屈，但國家未來須大家一起面對，希望軍公教能夠共體時艱。
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