美炸敘國 為出兵北韓暖身？
2017-04-08
展現實力 警告「其他國家」
〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報七日報導，美國飛彈襲擊敘利亞讓美國總統川普與中國國家主席習近平首度的會面相形失色，也讓世人對於美國恐對中國盟邦北韓採取軍事行動更加關切。中國國防大學軍事理論家張召忠指出，美國藉由襲擊敘利亞「蓄意展現實力，並對其他國家提出警告」。
美學者︰破壞川習會的象徵價值
中國官員對於川習會的外交禮儀與媒體報導非常敏感，麻省理工學院中國外交與安全政策專家傅泰林說：「對中國而言，川習會期間的飛彈攻擊，很可能在晚宴時發生，將被視為無禮的信號。明天，人人將談論敘利亞襲擊，而非習近平的到訪，因此破壞了川習會的象徵性價值。」
美國襲擊敘利亞可能對美中有關北韓議題的談判產生直接影響。近幾週，北韓進行一系列飛彈試射，美國官員憂心北韓意圖製造可攜帶核彈頭的飛彈，而使北韓議題躍為川普頭號的安全議程。川普本週警告，如果北京沒有提供更多協助，他將對北韓採取單邊行動。
北京大學國際關係學院副院長賈慶國說：「之前，川普表示若中國沒有處理北韓議題，美國將自己採取行動，這兩件事是相互關聯的。川普希望展現他有決心解決那些他認為真正重要的議題，包括透過動用武力。」
中國官員與專家迄今認為美國不太可能對北韓發動軍事攻擊，因為這恐導致北韓對南韓首都首爾立即進行猛烈的砲火報復。而在川習會前夕，北韓再度進行飛彈試射，美國則持續就北韓問題施壓中國。賈慶國說，美國對敘利亞的攻擊「可能讓北京更加憂心美國恐對平壤真的採取單邊行動，而川普此前或許不是虛張聲勢。因此，敘利亞的襲擊或許引發中國在落實當前對北韓的制裁，甚或支持新制裁上，給予更大的合作。」
不過，賈慶國認為，中國不太可能改變其對朝鮮半島的觀點，「中國的所作所為仍將與其自身利益一致。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「凱旋3號」拉回布袋港 信徒午夜迎神尊
- 勾起人妻7年之癢 舊情人挨告要賠60萬
- 春風遭加告恐嚇 家人被改告殺人未遂
- 腎功能剩7% 「低蛋白飲食」延緩洗腎
- 川普炸俄》俄批侵略 法德：阿塞德該負全責
- 百年香路 西螺社口媽到朴子配天宮進香
- 萬金油葉家爭產 纏訟17年定讞
- 「想看未謀面的媽媽」 母子21年後重逢
- 恐龍法官亂減刑 性侵犯免坐牢
- 飛彈攻敘奪走焦點 川習會第2天登場
- 瑞典首都驚傳恐攻 歹徒劫車衝撞人群多人死傷
- 白目樂隊開唱 作勢鞭打男歌迷
- 《謠言終結站》「免洗筷」有許多毒素？ 符國家標準沒問題
- 中國地方債拉警報 首遭降至近垃圾級
- 打臉美國優先 極右支持者反彈
- 120封愛心信件 郵差為植物人朗讀
- 社論》川習初體驗
- 竹市動物園「請假」再生 推系列活動
- 台法合作片高雄取景 凱薩獎女星祭火辣床戲
- 戰斧巡弋飛彈 美軍急先鋒
- 限制下游轉售價 杏輝挨罰250萬
- 美國名人賽 比打電動還神奇 霍夫曼意外領先
- 梓桑文化祭將登場 邀您來野餐
- 烏來泰雅原民 爭取自治權利
- 苗縣龍舟賽南北開划 頭屋、竹南日期錯開
- 郭書瑤靈媒版茱麗葉 大走音
- 風流老爸娶嫩妻 楊千嬅心情大亂
- 中正紀念堂周邊限高放寬 民：跟沒有一樣
- 中華女足1球負泰 無緣晉級8強決賽
- 鼓勵自主都更 北市府擬補助第一桶金
- 小琉球風景區遊客量 12年來首度負成長
- 惠利被整假中獎 衰變「韓版辛龍」
- 史總玩「直覺野球」 送悍將8連敗墊底
- 吳宗峻第4安 終於是「安打」
- 瑞典卡車恐攻 衝撞首都購物徒步區
- 【往事留聲機】在窗口看電視的日子
- 百想入圍公布》孔劉錯身影帝 尬朴寶劍爭戲王
- 原汁泰滋味 中式春季食光
- 自由廣場》台灣不是餐桌上的菜
- 陳偉殷首戰大都會 今日賽事預告與轉播
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美炸敘國 為出兵北韓暖身？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分