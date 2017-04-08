美炸敘國 為出兵北韓暖身？

2017-04-08

展現實力 警告「其他國家」

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報七日報導，美國飛彈襲擊敘利亞讓美國總統川普與中國國家主席習近平首度的會面相形失色，也讓世人對於美國恐對中國盟邦北韓採取軍事行動更加關切。中國國防大學軍事理論家張召忠指出，美國藉由襲擊敘利亞「蓄意展現實力，並對其他國家提出警告」。

美學者︰破壞川習會的象徵價值

中國官員對於川習會的外交禮儀與媒體報導非常敏感，麻省理工學院中國外交與安全政策專家傅泰林說：「對中國而言，川習會期間的飛彈攻擊，很可能在晚宴時發生，將被視為無禮的信號。明天，人人將談論敘利亞襲擊，而非習近平的到訪，因此破壞了川習會的象徵性價值。」

美國襲擊敘利亞可能對美中有關北韓議題的談判產生直接影響。近幾週，北韓進行一系列飛彈試射，美國官員憂心北韓意圖製造可攜帶核彈頭的飛彈，而使北韓議題躍為川普頭號的安全議程。川普本週警告，如果北京沒有提供更多協助，他將對北韓採取單邊行動。

北京大學國際關係學院副院長賈慶國說：「之前，川普表示若中國沒有處理北韓議題，美國將自己採取行動，這兩件事是相互關聯的。川普希望展現他有決心解決那些他認為真正重要的議題，包括透過動用武力。」

中國官員與專家迄今認為美國不太可能對北韓發動軍事攻擊，因為這恐導致北韓對南韓首都首爾立即進行猛烈的砲火報復。而在川習會前夕，北韓再度進行飛彈試射，美國則持續就北韓問題施壓中國。賈慶國說，美國對敘利亞的攻擊「可能讓北京更加憂心美國恐對平壤真的採取單邊行動，而川普此前或許不是虛張聲勢。因此，敘利亞的襲擊或許引發中國在落實當前對北韓的制裁，甚或支持新制裁上，給予更大的合作。」

不過，賈慶國認為，中國不太可能改變其對朝鮮半島的觀點，「中國的所作所為仍將與其自身利益一致。」