陸軍南港廢棄庫房遭入侵

2017-04-04

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方位在南港、汐止交界附近的一處廢棄庫房日前疑遭不明人士侵入，軍方獲報後，昨通知憲兵隊前往調查。軍方調查指出，位於新北市汐止橫科路的庫房存有部分過去的公務資料，是否有資料遭外人取走，仍須進一步調查。

陸軍六軍團指揮部昨表示，所屬第三地區支援指揮部南港營區軍民共用道路旁空置庫房，日前有民眾反映，庫房內仍存有部分公務資料；單位獲悉後，即由三支部指揮官前往勘察，經查應為一○一年單位裁撤時所留置，內容概為過期經理補給憑證及尿液篩檢名冊。

六軍團表示，已要求單位限時完成清理，並檢討疏責；另援引為案例，要求所屬單位強化空置營地巡查及公務資料存管紀律，以防類案再生。