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丁遠超︰連戰近10年月退領26萬餘元

2017-04-04

〔記者林良昇、何世昌／台北報導〕根據考試院銓敘部近日提出「政務人員退休撫卹條例修正草案」，訂出副總統月退天花板十八萬元，前副總統連戰的月退金額也引發關注議論，甚至有不少媒體指其月領四十七萬元，對此，連戰辦公室昨晚首度明確表示，連戰目前的月退為廿六萬餘元。

銓敘部的修正草案規定，過去依政務人員退職酬勞金給與條例辦理退職的前副總統，未來月退所得不得超過副總統卸任禮遇條例規範的十八萬元。由於目前適用對象僅前副總統連戰一人，這一項規定被稱為「連戰條款」。

連戰辦公室主任丁遠超昨晚受訪表示，連戰二○○○年卸任時，並無卸任副總統禮遇條例，只能依政務人員退職酬勞金給與條例辦理退休，用「連戰條款」一詞並不公道。

丁強調，連戰卸任副總統後的月退包含十八％，近十年來，都是廿六萬多元，這也是因為連戰從事公職時間長，但一切都是依法申請，且政府認可，數字都可以公開查詢。連戰過去領的月退完全依法，未來銓敘部若修法通過，連戰也一定是依法辦理。

台北市長柯文哲昨被問到未來副總統月退天花板十八萬元時，不斷驚呼「我每天做得要死，一個月都沒有十八萬」、「還有十八萬？天哪！我都沒有十八萬」。

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    連戰（資料照）

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