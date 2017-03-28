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拜會吉隆坡市長碰壁 柯P︰中國壓力隨時在

2017-03-28

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲前日出訪東協國家，首站抵達馬來西亞吉隆坡。昨天是行程第二天，但傳出原本擬拜訪吉隆坡市長，卻因故取消，隨團媒體質疑是受到中國壓力所致。對此，柯文哲昨受訪三度強調「客隨主便」，並指「壓力隨時隨地都有」；北市各黨議員則砲口一致，認為中國不應干預城市交流，吉隆坡與台北均為首都，雙邊對等，沒有理由見不到市長。

據了解，為了促進城市交流、宣傳世大運，柯市府國際事務組行前安排與馬來西亞奧會副主席Dato’ Mohd Nazifuddin Dato’ Sri Mohd Najib茶敘，並與吉隆坡市長 Mohd Amin Nordin Abdul Aziz碰面。

但行前溝通多時，雙邊仍未談妥；直到柯文哲一行人到了當地，對方才確定取消。柯出訪第二天僅與當地執政聯盟國民陣線成員之一「馬來西亞華人公會」副會長周美芬碰面，雙方進行約一小時的閉門會談。

對此窘境，隨行媒體質疑是受中國壓力。柯文哲三度以「客隨主便」迴避敏感問題，僅表示「壓力隨時都有」。

柯文哲表示，此行是「城市外交」非正式官方外交，仍以民間產業、文化交流為主。至於馬國方面是否說明取消的理由？柯未正面回答，僅說「這都是國際事務組安排，市長也不會問每個細節。」

對此國民黨台北市議員陳永德表示，吉隆坡與台北均為首都，雙邊對等，沒有理由見不到市長。若真的受到中國打壓，柯文哲應該大聲說出來，給國人交代；中央政府也必須展現態度，召回駐馬國大使。

議員批中沒理由干涉城市交流

親民黨台北市議員林國成認為，「城市外交」也是外交，必然會遇到外交困境，就算是馬英九也同樣有困境，不必對柯文哲多有責難，但遭「打壓」是事實，中央政府必須正視此問題。

民進黨台北市議員林世宗則說，中國不應干預城市交流，此舉有失大國風範；除了「外部壓力」，柯市府也要「內部檢討」，安排過程倉促，才導致會面碰壁。

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  • 台北市長柯文哲昨拜會吉隆坡市長行程因故取消，柯在馬來西亞受訪強調「客隨主便」。（北市府提供）

    台北市長柯文哲昨拜會吉隆坡市長行程因故取消，柯在馬來西亞受訪強調「客隨主便」。（北市府提供）

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