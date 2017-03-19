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太陽花3年了 民團籲速通過兩岸監督條例

2017-03-19

〔記者鄭鴻達、葛祐豪／綜合報導〕三一八太陽花學運屆滿三週年，民團「經濟民主連合」昨晚重返立法院旁舉辦「我們要一個答案」活動，要求民進黨政府兌現三年前同意儘速通過「兩岸協議監督條例」的承諾，否則「明年地方選舉、二○二○年的全國大選，就不要投票給民進黨。」

經民連提「不要一國兩區」等六主張

經民連昨晚在立法院旁的青島東路上舉行活動，約近百位民眾參加。三一八學運要角包括林飛帆、陳為廷、魏揚及時代力量立委黃國昌等，也都參與晚會。

經民連召集人賴中強表示，兩岸協議監督條例遲未通過，民進黨執政後立場漸趨保守，說要等兩岸破冰再來談，更有「現在不是時候」、「怕刺激對岸」等說法，但過去兩次兩岸所簽協議多直接生效，應先準備好保護機制，「先有監督條例才有兩岸協議」。

對兩岸協議監督條例，經民連也提出「不要張慶忠式備查，要完整國會監督」、「不要服貿作文比賽，要落實衝擊因應」、「不要主權談判，要捍衛民主自決」、「不要一國兩區，台灣不是地區」、「要民間諮詢會議，落實公民參與」、「要有溯及條款，解決服貿貨貿爭議」等六大主張。

對於太陽花學運屆滿三年，林飛帆也在臉書po文坦言，他對全面執政的民進黨，其實有很高的期待，也希望他們可帶台灣走出保守及一中的泥淖，但他也痛責，民進黨完全執政後，對學運訴求制定的「兩岸協議監督條例」，連兩個會期立院「不排審就是不排審」，各版本草案都毫無進展。

林飛帆籲民進黨勿浪擲人民信任

林飛帆感嘆，他曾盼民進黨履行諾言，也想給多點時間，但看到的不是民進黨誠懇面對，等到的是一次又一次承諾跳票，還將議題刻意引導成藍綠對立。他呼籲民進黨不要浪擲人民的期待及信任，勿毀壞人民對政治的希望。

陳為廷也在臉書質疑，民進黨執政將滿一年，但兩岸協議監督條例不只未通過，立法院審查次數還掛零，儘管民進黨有推出版本，卻有別於過去立場，還讓國民黨搶走排審權，「實在諷刺」。

陳為廷認為，看來民進黨對當時承諾已漸行漸遠，面對中國壓力也顯得搖擺不定。

面對民團的訴求，黃國昌說，時代力量黨團支持經民連及相關團體對於監督條例的主張，在議事程序上，將提案要求審查監督條例。

基進黨促限制立委在中國投資

基進黨昨天則在高雄召開記者會，強調要清除馬政權任內的中國滲透，應限制立委在中國投資，並加速通過「外來投資與國家安全法」、「敏感科技法」，以斷除有國安疑慮的中資，持續收購台灣產業。

與會的前駐日代表許世楷表示，蔡英文總統要「維持台灣主權不屬於中國的現狀」，須嚴肅面對馬政權任內所引進的各種中國滲透，確保各黨派國會議員不會因個人或親戚在中國的私利，而制定出賣台灣利益的法案政策。

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  • ▲三一八太陽花學運三週年，經濟民主連合昨日重返立法院旁青島東路舉辦晚會，經民連召集人賴中強（左起）、時代力量立委黃國昌等人出席政黨論壇，主辦單位並豎起立院民進黨團總召柯建銘的人形立牌。（記者簡榮豐攝）

    ▲三一八太陽花學運三週年，經濟民主連合昨日重返立法院旁青島東路舉辦晚會，經民連召集人賴中強（左起）、時代力量立委黃國昌等人出席政黨論壇，主辦單位並豎起立院民進黨團總召柯建銘的人形立牌。（記者簡榮豐攝）

  • ▲太陽花學運領袖陳為廷（左）、林飛帆（右）昨晚重返立法院，對於民進黨政府未兌現承諾，撕毀海報表達不滿。（記者簡榮豐攝）

    ▲太陽花學運領袖陳為廷（左）、林飛帆（右）昨晚重返立法院，對於民進黨政府未兌現承諾，撕毀海報表達不滿。（記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 兩岸協議監督條例 太陽花學運 林飛帆 經濟民主連合 賴中強
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