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四年期國防總檢討 我規劃籌獲匿蹤戰機

2017-03-16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日向立法院報告「四年期國防總檢討」（ＱＤＲ），內容指出，中國持續加強海、空及火箭軍發展，延伸兵力投射、戰略打擊範圍，亦未放棄武力犯台，攻台作戰仍為主要作戰目標。為此，我國規劃籌獲具垂直或短場起降、匿蹤功能的新式戰機，並強化防空飛彈能量、啟動各型艦艇更新、提升地面部隊遠程打擊火力及快速應變能力，維持防衛作戰基本戰力。

今提報告 強調重層嚇阻新戰略

報告指出，在中國推動軍事改革，以及美、中存在競合關係之下，已對亞太穩定情勢添變數，因此，台灣將根據「防衛固守，確保國土安全；重層嚇阻，發揮聯合戰力」的戰略原則建軍備戰。

國防部強調，攻台作戰仍為中國主要備戰目標，且中國解放軍在國防經費逐年成長挹注下，裝備現代化進展迅速，已具備對台封鎖、實施多元作戰、奪占外離島能力。對此，我國提出「防衛固守，重層嚇阻」新軍事戰略，「防衛固守」部分，除強化資通電作戰能力、提升戰力保存成效，並結合全民防衛總體力量，利用海峽天塹，構築多層次防禦縱深，以達「戰略持久」目標。

重層嚇阻定義 立委促完整說明

至於「重層嚇阻」，國防部表示，將依「拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」用兵理念，對敵實施重層攔截及聯合火力打擊，瓦解其攻勢，阻敵登島進犯。

不過，民進黨立委蔡適應指出，「四年期國防總檢討」攸關蔡總統的國防政策走向，但國防部尚未就「重層嚇阻」定義做出完整說明。國民黨立委許毓仁也批評，這份報告未針對嚇阻實際作為、國防資源安排與運用、軍備採購方向、國防自主規劃等進一步說明，簡直是「作文一百分，內容廿分」。

國防部解釋，「四年期國防總檢討」針對錯綜複雜的戰略環境演變，因應諸多挑戰的前瞻規劃與改革方向，將持續精益求精，建立堅實國防武力。

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  • 國防部今向立法院報告「四年期國防總檢討」，報告指出我國規劃籌獲具垂直或短場起降、匿蹤功能的新式戰機。圖為具備垂直起降、匿蹤功能的美軍陸戰隊F-35B戰機。（路透資料照）

    國防部今向立法院報告「四年期國防總檢討」，報告指出我國規劃籌獲具垂直或短場起降、匿蹤功能的新式戰機。圖為具備垂直起降、匿蹤功能的美軍陸戰隊F-35B戰機。（路透資料照）

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相關關鍵字： 匿蹤戰機 四年期國防總檢討 國防自主 重層嚇阻
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