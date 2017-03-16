四年期國防總檢討 我規劃籌獲匿蹤戰機
2017-03-16
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日向立法院報告「四年期國防總檢討」（ＱＤＲ），內容指出，中國持續加強海、空及火箭軍發展，延伸兵力投射、戰略打擊範圍，亦未放棄武力犯台，攻台作戰仍為主要作戰目標。為此，我國規劃籌獲具垂直或短場起降、匿蹤功能的新式戰機，並強化防空飛彈能量、啟動各型艦艇更新、提升地面部隊遠程打擊火力及快速應變能力，維持防衛作戰基本戰力。
今提報告 強調重層嚇阻新戰略
報告指出，在中國推動軍事改革，以及美、中存在競合關係之下，已對亞太穩定情勢添變數，因此，台灣將根據「防衛固守，確保國土安全；重層嚇阻，發揮聯合戰力」的戰略原則建軍備戰。
國防部強調，攻台作戰仍為中國主要備戰目標，且中國解放軍在國防經費逐年成長挹注下，裝備現代化進展迅速，已具備對台封鎖、實施多元作戰、奪占外離島能力。對此，我國提出「防衛固守，重層嚇阻」新軍事戰略，「防衛固守」部分，除強化資通電作戰能力、提升戰力保存成效，並結合全民防衛總體力量，利用海峽天塹，構築多層次防禦縱深，以達「戰略持久」目標。
重層嚇阻定義 立委促完整說明
至於「重層嚇阻」，國防部表示，將依「拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」用兵理念，對敵實施重層攔截及聯合火力打擊，瓦解其攻勢，阻敵登島進犯。
不過，民進黨立委蔡適應指出，「四年期國防總檢討」攸關蔡總統的國防政策走向，但國防部尚未就「重層嚇阻」定義做出完整說明。國民黨立委許毓仁也批評，這份報告未針對嚇阻實際作為、國防資源安排與運用、軍備採購方向、國防自主規劃等進一步說明，簡直是「作文一百分，內容廿分」。
國防部解釋，「四年期國防總檢討」針對錯綜複雜的戰略環境演變，因應諸多挑戰的前瞻規劃與改革方向，將持續精益求精，建立堅實國防武力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美聯準會升息1碼 官員預期今年再升2次
- 美國聯準會宣布升息1碼 進入升息循環
- 問題乳瑪琳 全國47校中鏢
- 滯納金加徵利息修法 財部本週內送政院
- 高中職生實彈射擊 體驗震撼感
- 推衛生紙丟馬桶 可分解款熱銷
- 後龍修繕好望角剷古碑 民團槓公所
- 中研院院士轉中國籍 廖俊智︰資格不影響
- 送豬排扯海倫清桃 戴發奎「前妻牌」碰壁
- 萊萊磯釣場傳女子跳海自殺 警消漏夜搜尋中
- 聯準會升息後 美股收高
- 堅持「叛徒OUT」 古巴苦吞扣倒OUT
- 自由廣場》綠島海洋研究站 等了10年
- 媒體揭露川普稅單 年收47億
- 孔雀園BOT說明會 邵族拒出席
- 消費動能降 管爺︰一例一休恐衝擊GDP
- 兒藝節 25場戲免費看
- 社論》台灣總統又被起訴
- 美聯準會將升息 央行跟進機率大
- 印地安泉網賽》「辛」人笑舊人哭 辛然配晉4
- 淡江大橋主橋三度無人投標 工程恐延宕
- 台北燈節擠爆 民眾叫苦 商圈叫好
- 東商教務主任陳姿妤 獲選全國優秀青年
- 川普調整政策 終結重返亞洲
- 反南鐵東移自救會 拉布條抗議
- 將軍木棉道開花 月底最美
- 暫不修法 行政院堅守立場
- 桃園有機蔬菜驗出農藥 2國小遭殃
- 議員選區重劃 東區擬減一席
- 新竹空軍聯隊舊禮堂 將整建變Live House
- 賴琳恩樂當煮婦 暫緩做人
- 川普控被歐巴馬竊聽 國會調查結果出爐
- 洩密案》馬辯處理政治問題 檢隔離偵訊破解
- 證券行情表、證券表格
- 市府爭85億 4年建萬個停車位
- 21日起4強決戰 日荷搶先卡位
- 機上聽歌耳機爆炸 澳女半臉焦黑
- 〈直播瘋特企1〉正妹主播教你當直播網紅 年收破百萬不是夢
- 裘莉倫敦開講 學生讚好教授
- Tiffany春季婚典之約 姓名標籤代求婚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：四年期國防總檢討 我規劃籌獲匿蹤戰機
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分