反年改派脫序言行 恐嚇立委、向國會丟煙霧彈
蔡易餘：鬧事份子都是同批人 促警朝組織犯罪追查
〔記者陳鈺馥、鄭鴻達、劉慶侯／台北報導〕蔡政府力推年金改革，但部分反對年金改革的團體與人士頻頻出現「脫序言行」，部分退役軍人發起「八百壯士捍衛權益」行動，昨除朝立法院丟擲多枚煙霧彈，並數度與警方爆發推擠衝突。退役軍人楊思聖更恐嚇民進黨立委王定宇「要小心一點」，揚言決一死戰。民進黨立委蔡易餘質疑，鬧事份子都是同一群人，警方應朝組織犯罪追查，揪出幕後主謀。
八百壯士圍立院 警民爆推擠
蔡易餘批評，這些退役軍人宣稱不滿年金改革，實際上卻連警方都攻擊，故意暴力滋事，還恐嚇不同意見者，民主社會絕不能容許這種行為。
王定宇也痛批，楊思聖是刻意擾亂社會的累犯，更在自由廣場毆打執法警員，「這名親共促統的幫派份子已視台灣法律為無物」，警政署一定要嚴辦到底，不能姑息！
在立法院前「埋鍋造飯」逾十九天的「八百壯士」昨串聯公教團體展開激烈抗議。國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、立委廖國棟、賴士葆及新黨青年軍皆到場加油打氣。
郝龍斌指出，過去軍人待遇微薄，國家賦予軍人退休的年金保障，現在卻面臨民進黨政府不顧軍人尊嚴地改革，更不願傾聽退伍軍人心聲，「這是嚴重動搖國本的事！」
退役中將吳斯懷則率領退役軍人高呼「有事軍警幹，沒事幹軍警」口號，繞行立法院；在行經濟南路側門時，除企圖衝入立法院，還有人拋擲紅色煙霧彈。
恐嚇王定宇 退役軍人楊思聖送辦
王定宇國會辦公室昨早則接獲楊思聖的恐嚇電話，「要王定宇小心一點」。因為楊思聖不滿王定宇影射其為親中幫派份子，王辦隨即向警方報案。楊思聖下午再度對王定宇辦公室嗆聲，揚言下週要抬棺抗議，不惜決一死戰，隨遭中正一分局帶回偵訊，將楊男依恐嚇危安罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方調查，楊男因不滿王定宇九日上午質詢時，使用他的照片作為背景看板，便打電話到辦公室進行言詞恐嚇，稱將「給王委員好看」。
警方表示，六十歲的楊思聖為藍天行動聯盟成員，分別於二月廿七日前往台大校友會館、二月廿八日於中正紀念堂、三月七日闖入考試院年改公聽會表達訴求，涉有違反恐嚇、妨害自由、藉端滋擾等違法行為，均依法移送偵辦。
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標題：反年改派脫序言行 恐嚇立委、向國會丟煙霧彈
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