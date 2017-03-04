潘維剛籲黨員復權放寬 黨中央：此時不宜
2017-03-04
質疑新黨員只要繳200元就能投票 老黨員卻要800元
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉新黨員入黨取得投票權的期限已於一月卅一日關閉，老黨員則必須在三月卅一日前完成繳納黨費，過去欠繳者，還要補繳最多四年黨費。黨主席參選人潘維剛昨以擴大黨員參與為理由，到黨中央踢館要求免追溯補繳四年，只須補繳一年二百元黨費即可，「讓黨員回家的路不必艱辛」。
國民黨中央回應，如果因為選舉競爭激烈，臨時修改黨員繳納黨費辦法，可能會產生許多漏洞與公平性的問題，為維護選舉之公平、公正與穩定性，而且黨員連署活動已在進行中，不宜在選舉期間修改這項辦法。
潘維剛指出，國民黨目前還有約六十萬名尚未繳交黨費的黨員，她呼籲這些人「回家」，並希望黨中央可以讓這些人不必追溯補繳四年黨費，只需要繳一年二百元即可，畢竟新黨員只要繳二百元就可以投票，如果老黨員要繳八百元才能投票，對重回黨的人來說是一種懲罰。她希望這六十萬人當中能找回至少十萬名黨員，讓國民黨脫胎換骨。
國民黨文傳會副主委胡文琦指出，黨員繳納黨費辦法去年五月就已修正放寬規定，免繳黨費的黨員年齡已由七十歲下修為六十五歲，而且追繳黨費年限由五年縮減為四年，如果因為選舉競爭激烈，再臨時修正辦法，可能會產生許多漏洞與公平性問題。
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