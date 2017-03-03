立委選區重劃推算 高屏各減1席 南市竹縣各增1席
2017-03-03
〔記者陳鈺馥／台北報導〕「公職人員選舉罷免法」規定，立委選舉區變更每十年檢討一次，中選會主委劉義周昨日在立法院內政委員會答詢表示，以去年八月人口試算結果推算，二○二○年立委選舉時，高雄市、屏東縣將各減少一席立委，台南市、新竹縣各增加一席。
中選會指出，立委選區檢討變更作業，將以今年十一月卅日戶籍統計的人口數為準，在二○一八年五月卅一日前，將選舉區變更案送經立法院同意，於第九屆立委任期屆滿一年前，即二○一九年一月卅一日前，正式對外發布選舉區變更公告。
國民黨立委曾銘宗質詢問，若高雄、屏東各減少一席立委，高雄立委將由現在九席減為八席，屏東則由三席變成二席，有哪些縣市的立委席次會增加？劉義周說，推估台南市、新竹縣將各增一席，高雄、屏東各減一席，最後結果以今年十一月戶籍統計的人口數為準。
若依此推估，台南市立委將自五席增為六席，新竹縣則由一席變成二席。
「我不以為然！」民進黨立委陳其邁質疑，憲法增修條文第四條規定，要依各直轄市、縣市人口比例分配，但中選會的選區劃分計算方式，未在法律明確規定，標準差也較大，應研擬具代表性算法。劉義周則說，現在制度是讓每一席次背後代表的人口數儘量平均，會去比較不同計算方式。
國民黨立委黃昭順認為，高雄人口有二百七十多萬人，少一席將造成嚴重城鄉差距。劉義周說，選區劃分是根據人口數變動，城鄉及區域發展涉及國土規劃，這不是選舉制度所決定的範圍。
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