黨魁之爭》吳敦義陣營防弊 緊盯海外通訊投票
2017-02-26
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨黨魁之爭逐漸白熱化，主要競爭對手之間也毫無互信基礎可言，吳敦義陣營面對掌握黨機器的洪秀柱陣營，採取料敵從寬、禦敵從嚴態度，最近把矛頭指向海外黨員通訊投票問題，嚴防有人在海外黨員通訊投票過程中動手腳。
洪營：延續吳任秘書長時期作法
據指出，吳陣營不但要了解負責轉送選票的一百多個海外各支部負責人背景，還要透過海外耳目緊盯有無弊端，甚至四月寄出一萬多張海外黨員選票時還要派人赴東南亞等海外黨員眾多的地區檢視。
對此，洪陣營人士回應，這項制度作法從吳敦義擔任秘書長時期就延續至今，為何現在提出質疑，昨是今非，就像吳敦義先前質疑黨費問題，吳當秘書長時期就是如此，更何況去年就已修正規定，根本是搞不清楚狀況，而且黨中央海外事務部負責人與吳、郝陣營都很熟，吳陣營還要質疑，把黨工當賊看待，也傷害黨的形象。
國民黨六日已邀各陣營舉行座談會，針對海外投票問題，確立定期公布海外黨員人數提供當地聯絡人地址，以及選票若以包裹方式集體寄回黨中央就視為無效等原則，但仍未化解吳、郝陣營的質疑。
吳營：有離退老黨工提醒要小心
吳陣營人士表示，最近有離退老黨工提醒小心海外黨員投票問題，形容這部分選務長期以來幾近黑箱作業，過去還有人沒收到選票的情況。
該人士進一步指出，國民黨在海外有一百多個據點的分支黨部，每次選舉黨中央都是以包裹方式，把各分支黨部所屬黨員的選票，統一寄送各支部，再由支部負責人轉送給黨員，這些人如果「心中有偏差」，弊端就很大。
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