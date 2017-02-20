巡弋東沙南沙 海巡艦艇用油 免貨物稅
〔記者羅添斌、鄭琪芳／台北報導〕同樣是在海上執行公務，海軍及海巡艦艇所用油料是否免徵貨物稅，長期以來都是「一國兩制」，行政院官員透露，海軍艦艇用油免稅但海巡艦艇用油卻要課徵貨物稅的問題已獲解決，本月十六日起，海巡艦艇就與海軍艦艇一樣，享有免徵貨物稅的公平待遇。
同海軍待遇 年省逾8千萬元
但官員也說，海巡艦艇油料適用免稅的範圍，將僅限在執行東沙及南沙的巡弋及海上檢查、管制任務，因這部分是由國防部委託海巡署辦理，「海巡署對東沙及南沙巡弋任務所需的油料，屬於直接供軍用的貨物範疇」，因此可申請免徵貨物稅。
官員指出，由於近年來海巡專案勤務增加許多，海巡署每年艦艇用油費用都不夠，以去年度為例，海巡署艦艇油料及養護的年度費用就不足一億四二七三萬元，已向行政院申請動支第二預備金支應。
他說，油料費用不敷使用的原因之一，是海巡艦艇用油要課貨物稅，和海軍艦艇用油免稅，待遇有別。
官員透露，經過海巡署長李仲威爭取，財政部終於點頭，同意「在國防部委託海巡署的業務範圍內」免除海巡艦艇用油課稅。據估計，海巡署原本一年內光是油料課徵貨物稅及相關支出就逾八千萬元，若能全數免除課徵貨物稅，就多出八千多萬元的空間，可充實海巡艦艇巡護的任務。
針對艦艇用油課稅問題，國防部表示，國軍採購油料是依「貨物稅條例」第三條第二項規定，訂定「軍用貨品貨物稅免稅辦法」第三條規定辦理免徵貨物稅。
對海巡艦艇用油，財政部賦稅署表示，詢問國防部意見後，已修正上述免稅辦法，將海巡艦艇用油納入免稅範圍，這項修正已於二月十六日生效。
根據最新公布「軍用貨品貨物稅免稅辦法」，海巡署採購經國防部核定之軍用油料為軍用貨品，得申請免徵貨物稅。軍事機關、海巡署或其依政府採購法辦理招標之得標廠商進口前條軍用貨品，其貨物稅款，由海關憑申請免徵關稅有關文件一併核免，軍事機關或海巡署委託公營事業進口者亦同。
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