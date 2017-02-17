張永成反擊 斥蘇治芬糟蹋農會

2017-02-17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕民進黨立委蘇治芬、蔡易餘及前省農會總幹事廖萬金質疑全國農會總幹事張永成不具擔任總幹事資格，農委會應予撤銷資格，張永成昨駁斥蘇，找來曾因農會選舉被判刑的人開記者會，是糟蹋農會，無視選罷法。

張永成指出，他自一九九四年起擔任虎尾合作農場場長，一九九八年接任雲林肉品市場總經理，二○○三年擔任雲林縣農會總幹事，二○○五年四月擔任省農會總幹事，資格完備且經農委會賦予遴選資格，他的資歷毋庸置疑。

張永成駁斥蘇治芬完全未查證信口開河，還找來曾因違反農會選舉被判刑的人開記者會質疑農委會核定的績優總幹事，完全無視選罷法；他批蘇治芬糟蹋農會，並反嗆蘇治芬「你夠了」，呼籲民進黨不應和蘇一樣墮落。