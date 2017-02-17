| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

張永成反擊 斥蘇治芬糟蹋農會

2017-02-17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕民進黨立委蘇治芬、蔡易餘及前省農會總幹事廖萬金質疑全國農會總幹事張永成不具擔任總幹事資格，農委會應予撤銷資格，張永成昨駁斥蘇，找來曾因農會選舉被判刑的人開記者會，是糟蹋農會，無視選罷法。

張永成指出，他自一九九四年起擔任虎尾合作農場場長，一九九八年接任雲林肉品市場總經理，二○○三年擔任雲林縣農會總幹事，二○○五年四月擔任省農會總幹事，資格完備且經農委會賦予遴選資格，他的資歷毋庸置疑。

張永成駁斥蘇治芬完全未查證信口開河，還找來曾因違反農會選舉被判刑的人開記者會質疑農委會核定的績優總幹事，完全無視選罷法；他批蘇治芬糟蹋農會，並反嗆蘇治芬「你夠了」，呼籲民進黨不應和蘇一樣墮落。

廣告
  • 全國農會總幹事張永成。（記者廖淑玲攝）

    全國農會總幹事張永成。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 全國農會總幹事 張永成 張麗善 蘇治芬 農會改選
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：張永成反擊 斥蘇治芬糟蹋農會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.