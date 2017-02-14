司改國是會議 不談廢死不談赦扁
分組會議下週一展開
〔記者鍾麗華、楊淳卉／台北報導〕總統府司改國是會議分組會議下週一展開，五個分組將在總統府、司法院及法務部三地舉行，每個分組預計開六次會議，並在六月底召開總結會議。此次國是會議議題不包括廢死與特赦前總統陳水扁等議題，至於法官退休給付，已列為分組討論，司法院長許宗力表示，司法院將先提出建議案跟總統府討論，若有共識就送立院，無共識才到司改國是會議討論。
總統府昨舉辦分組會議前最後一次籌備委員會，總統蔡英文致詞時表示，希望籌委會能以社會大眾理解的語言，提供充分資訊及說明議題焦點，並儘速推動有高度共識的改革，向國人報告進度，同時有效率討論分組議題，交出讓人民滿意的成績單。
瞿海源：不談特定政策 不談個案
籌委會副召集人瞿海源被問到會議是否討論廢死時表示，這次向民間和社團蒐集議題的過程，沒有人提到廢死議題，因此這次不談廢死。他也認為，國是會議不宜談特定政策，其他相關人權議題，則會在人權小組討論。
有人認為特赦陳水扁是司改的一部分，瞿海源強調，籌備司改國是會議時就已說明清楚不會談個案，談個案會沒完沒了，「也有人說法辦馬英九是重要司改，這是個案。」特赦問題不是國是會議可以處理的，而是總統府和法務部依照「特赦法」來處理。
許宗力：法官退休給付 非鐵板一塊
對於法官退休給付議題，許宗力解釋，全國法官絕對會共體國家艱難，「不會鐵板一塊」，和公務員一樣，會有一定調整。而司改國是會議結束已六月底，但立法院本會期就要處理公務員的退休給付，所以司法院會先提出建議案跟總統府討論，若有共識就送立院，無共識才到國是會議討論。
時代力量立委徐永明昨則召開記者會，主張修正「法院組織法」，開放「法庭審判直播」。徐永明指出，美國、英國、加拿大等國都有審判直播案例，法庭直播能最快讓民眾感受司法有改變，讓法官判決公開受到檢視，盼司法院進行轉播可行性研究。
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