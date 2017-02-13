熱比婭：想訪台 但不想添蔡政府麻煩

2017-02-13

〔駐日特派員張茂森、記者楊淳卉／東京、台北連線報導〕剛抵達日本訪問的「世界維吾爾代表大會」主席熱比婭．卡德爾等人，十一日晚間與世維會邀請來日的台灣「維吾爾之友會」理事長林保華、常務理事楊月清見面時，重申訪問台灣的意願，但也強調「不想添增蔡英文政府的麻煩」。她一度激動地說，「我堅決反對『一個中國』政策」。

陪同熱比婭會見林保華等人者，包括世維會副主席賽義德．托木圖爾克，及日本維吾爾聯盟主席圖爾．穆罕默德。熱比婭在會談中表示，有關她想訪台的事最近好像有點爭論，中國也有一些反應，她的事是否會增加台灣的麻煩？訪台的情勢是不是很嚴峻？想直接聽聽台灣方面的看法。

對此，林保華表示，台灣是尊重人權和民主自由的國家，不可能排斥熱比婭，但據他了解，由於蔡英文總統才上任不到一年，很多事情必須先解決，在適當時機前往台灣訪問應該沒問題。

熱比婭強調，她一直都很關心台灣的命運，也非常支持蔡英文；如果去台灣訪問不會造成台灣的損失，她是很高興去的；她去台灣是好還是不好，想要知道台灣的真正反應。

林保華則說，以目前台灣的氛圍和國際情勢，老實說，現在並不是很好的時機，台灣「維友會」希望和世維會保持聯繫，時機一到，當然非常歡迎熱比婭到訪。

關注島內「台灣獨立勢力已抬頭」

熱比婭說，她對訪台議題也有四個意見：首先是擔心她個人安全問題；第二是她不想增加台灣的麻煩；第三，她並不是一定非去不可，只是若對台灣有加分，當然很想去；第四，世維會很願意和台灣一起為人權和民主自由奮鬥。

她也說，她最近看到中國方面的分析，說台灣獨立勢力已抬頭，真相到底如何？

林保華回答，應該說是台灣的年輕人一生下來就在一個獨立的台灣長大，可以說都希望台灣是一個「正常國家」，也是所謂的「天然獨」，這是很自然的。

邀熱比婭訪台 台聯準備提出申請

熱比婭對此表示贊同，強調「台灣就是台灣，圖博就是圖博，東突就是東突，所有的民族都有自己的自由和國家」，不僅維吾爾人、圖博人，連上海、廣東都想獨立，中國把所有人都當成中國人，非常令人氣憤，她堅決反對「一個中國」，中國不是維吾爾人的國家，現在聯合國有越來越多官員贊成維吾爾人和台灣人等都應該擁有自己的自由。

台聯曾在農曆年前召開記者會表示，年後將申請邀熱比婭來台訪問，台聯組織部主任張兆林昨天受訪指出，目前還在準備提出申請的作業中。