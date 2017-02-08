勞資協商再破局 黨工大罵國民黨翻臉不認人
〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市勞動局昨針對國民黨大量資遣員工案召開第二次勞資協商，雙方對資遣費等付款時程與方式沒共識，協商再度破局，廿一日下午將再召開第三次協商。據轉述，因國民黨的代表於協商中未承諾付款時間、金額等，引發勞方代表不滿，痛批國民黨在帳戶被凍結時高喊勞工權益，現在資產被法院解凍後，卻翻臉不認人。
昨天的勞資協商，資方代表由國民黨行管會副主委李福軒、考紀會主委劉漢廷出席；勞方由國民黨企業工會理事長劉慧玲等人出席；黨產會主委顧立雄也列席。
據悉，資方代表在協商中主張，「要等到與黨產會間黨產爭議解決後，確定給付方案與時間，才能支付。」此說引發勞方代表質疑避重就輕。
據悉，面對勞方代表詢問付款時間、金額及能否保證用法院解凍的六．九億元來支付資遣費、退休金時，李福軒等人皆回應「沒辦法給答案」、「不能回答」。勞方痛批，國民黨在帳戶與支票被凍結時，高喊勞工權益，但在台北高等行政法院裁定解凍後，就變成什麼都不行。
李福軒會後表示，會議主席指出，勞方主張的特別休假工資、退休金、資遣費及喪葬、子女教育補助費等，皆屬「勞基法」之中的資方法定義務；臨時考績獎金、中秋與春節工作獎金，也為勞資雙方約定之義務，資方有義務履行。
李福軒指出，大量解僱所需金額龐大，約達十六億元左右，目前資金不足以支應，需要處分黨產湊錢，但黨產會主委顧立雄還未允諾放行。
對此，黨產會發言人施錦芳昨表示，黨產會先前已表達，若國民黨用帳戶及支票的六．九億元付資遣費後仍有不足，黨產會願與國民黨協商，協助國民黨處分名下不動產來支應；但國民黨迄昨都未找黨產會談，也未提出任何具體想法。
此外，昨天勞資協商再度破局，也牽動黨產會在法院裁定停止凍結國民黨帳戶及支票案的訴訟策略。施錦芳指出，迫於抗告期限，黨產會下週就會開會決定是否對此裁定提起抗告。
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