國民黨新春團拜 賢郝吳柱行禮如儀
〔記者施曉光、張凱翔／台北報導〕國民黨昨舉行新春團拜，包括洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、詹啟賢等黨魁參選人及前總統馬英九均到場，洪、馬、吳、郝、詹互動行禮如儀，由於吳敦義遲到，大家還特地幫他喬位子。坐在兩位主要競爭對手吳、洪之間的馬英九，被關切究竟與兩人說了什麼話，馬、洪都說不能講。
和柱說什麼？馬：這是國家機密
馬英九說，這是國家機密，如果把他與洪秀柱的談話說出來，會被告洩密；被問到與吳敦義說什麼時，他說：「那更不能講。」
吳敦義則表示，以馬英九的高度，一定是希望黨主席選舉能在公平、公正、公開情況下，選出一位最能讓國民黨由弱轉強，凝聚公民力量、立院黨團、地方首長及民代，發揮監督制衡功能，未來重新執政，但絕對不會把心中期望的人選說出來，這是一定的道理。
被問到詹啟賢日前表示，目前國民黨內部分裂、氣氛差、社會看法負面，吳敦義回應，如果選舉就會造成分裂，選舉制度豈不就要崩毀，只要公平、公正、公開選舉，不但不影響團結，反而會增進團結。
詹啟賢被問到與吳敦義競爭激烈時說，他與吳敦義沒有競爭，大家都是同志，他的參選是要讓黨員有多一點選擇，如何對黨比較好，大家就如何來做選擇。
郝龍斌則提到國民黨要扮演好在野黨監督角色，並主張黨中央應召開民間版國是會議，提出年金改革方案。他說，民進黨版本讓軍、公、教、勞、企業主及政府皆輸，民怨沸騰，國民黨做為反對黨，光罵是不能得到民眾認同，應該提出具體建議，而召開民間國是會議就是國民黨重新再出發重要的一步。
洪秀柱致詞時表示，相信全國民眾看到藍營齊聚一堂、歡樂融融景象，都非常高興，今年國民黨最重要的工作就是辦好黨魁選舉工作，她保證絕對會做到公平、公開、透明，而且國民黨的形象塑造，就從這次的選舉公平公開透明做起。
韓國瑜：基層對「沉悶的國民黨領導」感不耐
至於表態參選者中唯一未到場的台北農產總經理韓國瑜，則認為基層對「沉悶的國民黨領導」感到不耐。韓國瑜昨天參加北農的新春團拜，他說，過年期間「走過了山邊、海角」，發覺只要是藍軍系統都渴望新的變化，對沉悶的國民黨領導已經非常不耐煩了。
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