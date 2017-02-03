國發會提4年計畫 經濟成長率拚3％

2017-02-03

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長林全宣示今年是拚經濟的「建設年」，行政院院會昨天拍板國發會提出的「一○六至一○九年國家發展四年計畫」。國發會副主委高仙桂表示，政府將擴大公共建設，除投資產業創新外，也將鎖定下一世代基礎建設，包括軌道、水環境、綠能及數位、基礎科研等建設；而今年經濟成長率目標為二％到二．五％，未來四年則是二．五％到三％。

今年目標2到2.5％

高仙桂指出，未來四年，全球經濟可能面對前所未見的巨大風險，包括川普新政引發的反全球化浪潮、是否引發中美貿易戰、英國脫歐是否導致歐盟解體，以及中國持續改革的外溢效應將衝擊亞洲，還有量化寬鬆退場及美國聯準會（Fed）升息等，也會加劇市場動盪。國內則面臨勞動力短缺、投資環境亟需改善等問題。

帶頭投資產業創新

高仙桂並強調，國家四年發展計畫的核心理念是創新、就業跟分配，首要之務是將全力提升國內經濟，首先將加強投資，由政府帶頭投資產業創新，包括「五＋二」產業、數位、晶片設計與半導體產業、文化產業與科技業等創新，並鎖定投資下一世代基礎建設，包括軌道、水環境、綠能及數位、基礎科研等建設；此外，落實結構改革，如法規制度改革、人力素質提升、國土空間改造、金融創新與稅制改革等。

政府設定今年總體經濟目標為：經濟成長率二％到二．五％、國內生產毛額（ＧＤＰ）每人為二萬三千一百至二萬三千三百美元、消費者物價指數（ＣＰＩ）上漲率不超過二％、失業率三．九％到三．九三％。一○六至一○九年經濟成長率二．五％到三％、ＧＤＰ每人二萬五千到二萬六千美元、ＣＰＩ上漲率不超過二％、失業率三．七五％到三．八二％。

高仙桂說，未來四年，希望由政府帶動激勵民間投資；至於政府擴大公共建設的總經費規模，必須等各部會盤點之後才能了解，屆時是否辦理追加預算或以特別預算推動，將由行政院決定。