國發會提4年計畫 經濟成長率拚3％
〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長林全宣示今年是拚經濟的「建設年」，行政院院會昨天拍板國發會提出的「一○六至一○九年國家發展四年計畫」。國發會副主委高仙桂表示，政府將擴大公共建設，除投資產業創新外，也將鎖定下一世代基礎建設，包括軌道、水環境、綠能及數位、基礎科研等建設；而今年經濟成長率目標為二％到二．五％，未來四年則是二．五％到三％。
今年目標2到2.5％
高仙桂指出，未來四年，全球經濟可能面對前所未見的巨大風險，包括川普新政引發的反全球化浪潮、是否引發中美貿易戰、英國脫歐是否導致歐盟解體，以及中國持續改革的外溢效應將衝擊亞洲，還有量化寬鬆退場及美國聯準會（Fed）升息等，也會加劇市場動盪。國內則面臨勞動力短缺、投資環境亟需改善等問題。
帶頭投資產業創新
高仙桂並強調，國家四年發展計畫的核心理念是創新、就業跟分配，首要之務是將全力提升國內經濟，首先將加強投資，由政府帶頭投資產業創新，包括「五＋二」產業、數位、晶片設計與半導體產業、文化產業與科技業等創新，並鎖定投資下一世代基礎建設，包括軌道、水環境、綠能及數位、基礎科研等建設；此外，落實結構改革，如法規制度改革、人力素質提升、國土空間改造、金融創新與稅制改革等。
政府設定今年總體經濟目標為：經濟成長率二％到二．五％、國內生產毛額（ＧＤＰ）每人為二萬三千一百至二萬三千三百美元、消費者物價指數（ＣＰＩ）上漲率不超過二％、失業率三．九％到三．九三％。一○六至一○九年經濟成長率二．五％到三％、ＧＤＰ每人二萬五千到二萬六千美元、ＣＰＩ上漲率不超過二％、失業率三．七五％到三．八二％。
高仙桂說，未來四年，希望由政府帶動激勵民間投資；至於政府擴大公共建設的總經費規模，必須等各部會盤點之後才能了解，屆時是否辦理追加預算或以特別預算推動，將由行政院決定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 白宮首席策士:美中爭南海 10年內必戰
- 大樂透、春節大紅包、今彩539 開獎囉！
- 威力彩》頭獎連25摃
- 大樂透開出2注各得5千萬 獎落台北、高雄
- 名醫陳怡 接南市衛生局長
- 開工衝刺 鄭文燦拚黃金建設年
- 伊朗試射彈道飛彈 川普政府祭新制裁
- 西城元宵遊行 林默娘花車點睛
- 自由廣場》基本盤不鬆動才怪
- 驚！姚明巨人神基因 6歲女兒竟快到成人肩膀
- 「大王」2月出任務 讓各國球探記住他！
- 經典賽》美搶冠架勢足 投打黃金陣容
- 私人植物園 桂花花非花
- 品嘗天然蔬食 味蕾舒心舒服
- 中資亨得利 再砸4.8億掃店面 買忠孝東路五段店面 每坪430萬創該區段新高
- 大谷退出經典賽? 可能得開刀
- 春節僅6天 花蓮人︰比較不塞車
- 玖壹壹豪氣灑錢 10萬刮刮樂全槓
- 漸進脫歐 英白皮書公布12項談判目標
- 堺雅人、菅野美穗甜蜜相約 參觀億萬豪宅準備買新房
- 川普一年內下台？英賭盤生意熱
- 難兄酒駕 難弟頂罪罪更重
- 陳立宏抗癌2年 結束化療續復健
- 社論》抽籤看國運？
- 三峽清水祖師誕辰 1407斤神豬奪冠
- 朵朵小語 非寬恕
- 拚命幫兒撿船 慈父枉死沉湖底
- 臉書Oculus VR涉侵權 判賠5億美元
- 夜店撿屍性侵 美籍教師判刑3年2月
- 除夕尬舞 小嫻抖美波白家綺露屁股蛋
- 三分球飆破2千 卡特史上第5人
- 多明尼加先發 「全大聯盟」級
- 台灣最終舊制罷免4日登場 遭罷免里長稱「平常心」
- 清境垃圾爆量 得收運3天才清淨
- 黃日華探病爆料劉德華吃胖 將比預期快出院
- 五木寬欽點嘉賓 翁立友謝祖先保佑
- 清大校長賀陳弘續任同意投票 3月初揭曉
- 避談入閣 林聰賢推文創、生醫
- 伊凡卡攜女 出席中國使館春酒
- 數位經濟競爭 公平會研擬規範
標題：國發會提4年計畫 經濟成長率拚3％
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email