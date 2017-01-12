奧蒂嘉就職 稱蔡台灣總統
典禮主舞台 蔡坐貴賓首席
〔特派記者蘇永耀／尼加拉瓜、瓜地馬拉報導〕蔡英文總統在尼加拉瓜十日傍晚，出席尼國總統奧蒂嘉以及副總統穆麗優就職典禮，蔡總統坐在奧蒂嘉及穆麗優的右手位置，在外交儀節這屬賓客首位，奧蒂嘉演說中也以姊妹（Hermana）稱呼蔡總統，並向現場群眾介紹她是來自台灣共和國（Republica de Taiwan）總統，在這個廣場陪伴我們；奧蒂嘉此時以手示意，蔡總統也起身，向民眾點頭致意。
奧蒂嘉二○○六年、二○一一年獲勝選續任總統，二○一六年三度勝選，這次奧蒂嘉搭檔第一夫人穆麗優勝選連任。
奧蒂嘉與穆麗優十日傍晚在尼加拉瓜總統府前的革命廣場宣誓就職，出席的各國元首，除了蔡總統外，還包括薩爾瓦多總統桑契斯、宏都拉斯總統葉南德茲、委內瑞拉總統馬杜洛與玻利維亞總統莫拉萊斯。
典禮主舞台上，奧蒂嘉的右手邊依序坐著穆麗優、蔡總統、桑契斯、葉南德茲；另一邊依序為馬杜洛、莫拉萊斯。
外交部透露，在總統副總統的右邊第一個位置為禮賓首位，顯示尼加拉瓜對台灣的重視。
奧蒂嘉演說 以姊妹稱呼蔡
奧蒂嘉一出場，現場民眾立刻熱烈歡呼。奧蒂嘉與出席的各國元首一一打招呼，還拍了拍蔡總統肩膀。
穆麗優宣誓就職，向各國元首致意時，她擁抱了蔡總統；奧蒂嘉致詞時，穆麗優還數度主動靠近蔡總統，並熱情交談；就職典禮結束後，穆麗優又再次與蔡總統擁抱。
奧蒂嘉在說明能源及經濟發展對尼加拉瓜的重要性時，話鋒一轉以姊妹（Hermana）稱呼蔡總統，「在這個廣場陪伴我們」，也說她是來自台灣共和國的總統。
就職典禮正式登場前，奧蒂嘉夫婦先與主賓們在府內輕鬆交談，穆麗優則拉著蔡總統的手介紹給其他主賓，蔡總統也與委內瑞拉及玻利維亞總統打招呼，穆麗優不僅表示有機會一定要來台灣看看，在就職典禮上也向蔡總統解釋每段表演的意涵。而當蔡總統詢問她的桌牌，為何寫著西班牙文的姊妹（Hermana）時？穆麗優則對蔡總統說「因為妳就是我們尼國的姊妹」。可以看出兩人互動熱絡。
蔡總統結束尼國行程後，昨深夜轉往瓜地馬拉訪問，接受瓜國軍禮歡迎後，隨即與瓜國總統莫拉雷斯進行會談。
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