廖國棟：黨產議題 詹啟賢不受洪信任
2017-01-09
〔記者林良昇、黃旭磊／綜合報導〕在國民黨主席選舉正式開打之際，國民黨首席副主席詹啟賢前晚發聲明請辭副主席一職，也為現任黨主席洪秀柱的連任之路投下震撼彈。立法院國民黨團總召廖國棟昨受訪表示，詹啟賢與不當黨產處理委員會協商國民黨黨產沒得到洪秀柱信任，曾表達倦勤之意，詹的請辭也讓人對國民黨中央的結構感到擔心。
中華民國青溪總會昨舉行會員代表大會，洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌、廖國棟皆出席與會，廖國棟受訪時表示，他與詹談話時，感受到詹的無力感，「他有一片忠誠之心」，但與黨產會處理的過程中，沒有得到洪秀柱的信任。
廖國棟指出，詹啟賢先前與他討論黨產議題時就已表達倦勤之意，他鼓勵詹要一起承擔，但詹還是請辭了，大家都感到非常惋惜，也對國民黨黨中央的結構有一點擔心。
洪反駁廖說法 堅稱慰留詹
洪秀柱受訪時則反駁廖國棟的說法，稱「廖總召不了解箇中原由」，說的話不是很精準。洪表示，詹啟賢和黨產會主委顧立雄斡旋是忍辱負重、委曲求全，但其他人還有其他考量，還在商量中，本來預計等詹從香港返台後再討論，黨產會卻馬上做出決定，詹心裡也是不舒服的。
洪秀柱強調，詹啟賢從美國返台後跟她談過，知道詹心中的想法，她也特別慰留詹，畢竟包括黨產、黨公職人員分擔金、未來地方黨部主委直選，詹都擔負非常重要的責任，詹自己心裡也很複雜。
郝：詹離開對黨是損失
郝龍斌則說，對詹辭職的原因不清楚，過去和詹合作非常愉快，詹工作明快，認真敢承擔，對黨有熱情，和他在和平政綱、食安公投議題上看法一致，希望詹續留黨內，若離開，對國民黨是損失。
吳：盼詹再慎重考慮
前副總統吳敦義昨天在高雄表示，詹啟賢在HIN1流感期間重整國光生技，提供一千五百萬劑疫苗，閱歷豐富、工作能力強，希望詹對請辭再慎重考慮。
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