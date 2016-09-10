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陳威仁任台塑顧問 弟管台塑業務惹議

2016-09-10

陳咸亨 現任環保署空保處長

〔記者蕭婷方、楊綿傑／台北報導〕民進黨立委林淑芬昨質疑，馬政府最後一任內政部長陳威仁現轉任台塑集團顧問，不但遊走「旋轉門條款」的灰色地帶，其弟陳咸亨更是現任環保署空保處長，質疑這是「兄弟同心，齊力撈金」。她呼籲環保署長李應元要整頓內部人事，將陳調離現職，避免外界「誤解」。

立委籲環保署長整頓內部人事

李應元日前出國考察，無法得知其反應。陳咸亨在截稿前也未回應。陳威仁家人則表示：「這沒什麼好回應的。」

陳威仁遭立委揭發卸任時隔不到四個月，即被台塑延攬為集團總管理處顧問，涉違反「公務員服務法」中規範的旋轉門條款。陳則回應，僅協助公司建立工程發包、設計程序等內控機制，「沒有違反旋轉門條款的疑慮」。

林淑芬指出，台塑長期就有空氣汙染等相關問題，陳咸亨現任環保署空保處長，「兄任台塑顧問、弟管台塑業務」。

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  • 民進黨立委林淑芬。（資料照,記者簡榮豐攝）

    民進黨立委林淑芬。（資料照,記者簡榮豐攝）

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