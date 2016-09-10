陳威仁任台塑顧問 弟管台塑業務惹議
2016-09-10
陳咸亨 現任環保署空保處長
〔記者蕭婷方、楊綿傑／台北報導〕民進黨立委林淑芬昨質疑，馬政府最後一任內政部長陳威仁現轉任台塑集團顧問，不但遊走「旋轉門條款」的灰色地帶，其弟陳咸亨更是現任環保署空保處長，質疑這是「兄弟同心，齊力撈金」。她呼籲環保署長李應元要整頓內部人事，將陳調離現職，避免外界「誤解」。
立委籲環保署長整頓內部人事
李應元日前出國考察，無法得知其反應。陳咸亨在截稿前也未回應。陳威仁家人則表示：「這沒什麼好回應的。」
陳威仁遭立委揭發卸任時隔不到四個月，即被台塑延攬為集團總管理處顧問，涉違反「公務員服務法」中規範的旋轉門條款。陳則回應，僅協助公司建立工程發包、設計程序等內控機制，「沒有違反旋轉門條款的疑慮」。
林淑芬指出，台塑長期就有空氣汙染等相關問題，陳咸亨現任環保署空保處長，「兄任台塑顧問、弟管台塑業務」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 蔡友才涉案情節升高 檢認定「從頭到尾都知情」
- 兆豐案蔡友才4度應訊 深夜300萬元交保
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Firefighters protest being forced to handle animals
- 一銀案後首次資安金檢 先查產險
- Fed官員暗示最快今年升息 美股重挫
- 傑克躍上Tod’s看板 入駐義大利─拍攝賓漢愛上義鄉 想移民當故鄉
- 捕蜂捉蛇 吃不「消」
- 微小說 蜜語
- 12年終有影 國家電影中心規模縮水簽約
- 蔡友才、王起梆兆豐案交保 面色鐵青離開北檢
- 夜深了 台南海安路塌陷現場還在搶修
- 兆豐案 蔡友才王起梆交保
- 捷運延伸路竹 花媽催中央拍板
- 兆豐案 檢疑蔡友才從頭到尾都知情
- 美股賣壓湧現 歐股收黑
- 威廉拍電影 屁屁吃香 阿緯力挺 砸老本包場
- 高志鵬促體壇改革 再提足協欠錢事
- 超級花園 自備90萬起 送裝潢冷氣
- Hermes伊人視界 身入柔美女裝─透過視覺.聽覺.嗅覺 演繹秋冬新品 展現精湛工藝
- 桂綸鎂背陸弈靜闖《森林》 少穿一件好親密
- 世界盃》我女棒遭完封 今須勝加搶冠軍門票
- 機捷年底可望通車 市府將辦試乘
- 台南放晴了 球場補紅土逾140包
- 台鐵豐富站今通車 拚雙鐵輕旅
- MLB》界外球判暴投 喬伊斯又惹議
- 中秋連假 台鐵工會抗議強迫加班
- 芳香日日 轉念
- 陳仕朋出手「很像陳偉殷」
- 歐巴馬揚言推新制裁 懲罰北韓再核試
- 油價重挫 獲利回吐賣壓出籠
- 假處分獲准 農林29日不得全面改選董事
- 基因解密 長頸鹿分4種
- 供需失衡擴大 房市短期恐難回春
- 提前暖節 老外型男為寒士們上菜
- 長照計畫2.0 苗縣長盼獲更全面照顧
- 熱帶性低壓可能成颱風 預計下週影響台灣
- 私主張 生命清單
- iPhone7沒新意 蘋概股軟趴趴
- 中客團火燒車案 駕駛蘇明成可能列殺人被告
- 47宗教團體 獲低碳認證
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：陳威仁任台塑顧問 弟管台塑業務惹議
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分