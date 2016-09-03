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郭正亮就職立委 推反酒駕修法

2016-09-03

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨不分區立委郭正亮昨在大法官陳春生監誓下宣誓就職。對於曾因酒駕被逮，反酒駕團體揚言常駐民進黨中央抗議，郭正亮說，將遵守承諾推動反酒駕修法，並全力與反酒駕團體溝通。

在兩岸政策上，郭正亮認為，在不涉九二共識下，服貿、貨貿仍需談，中國市場畢竟是台灣全球市場的一部分。被問及未來若在兩岸政策看法上與黨團不同會如何投票，郭正亮說做為不分區立委，當然要遵守黨的決議。

郭正亮表示，總統對兩岸關係詮釋空間已有最大讓步，如中華民國憲法、兩岸人民關係條例，端視中國如何理解，總統維持現狀決心很夠，但兩岸畢竟是不同政黨，一定有不同表述，但兩岸不會沒有共同研擬一個論述的空間。

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