王西田︰國安事務 要跳脫顏色

2016-08-31

〔記者羅添斌／台北報導〕前國安會副秘書長王西田多次被點名將接任國安局長，王西田昨表示，在沒有人事命令前，他不適合對此發表任何看法；但他認為，國安工作人員最重要的就是要「出色」，一是國安大政專業要出色，另一就是政治意識形態要跳出顏色。

國安局曾邀聽簡報

因沒人令只去拜會

王西田說，政權輪替前的五月十九日，國安局曾聯繫他，請他到國安局聽取簡報，他也在隔週前往國安局，但僅是單純拜會，因為在沒有正式的人事命令前，不便也不能聽取國安工作相關簡報。

對於在被點名可望接任局長後，王西田又不斷被「測謊未過」，甚至被形容成「雙面諜」傳聞纏身。王西田鄭重表示，他擔任國家公職那麼多年，從未被「因案測謊」，軍情及國安單位每年例行的忠誠儀測，也都一一通過，不明白為何仍有這種傳聞出現。

前國安局駐法組長李天鐸昨發表新書《青天白日下的軍魂》，王西田應邀為新書寫序，並在新書發表會上講話。

王西田說，當今國家情報工作人員不足的就是俠義風骨，也因此很少有冒險犯難精神，去成就當前特殊國情、特殊環境情況下的特殊情報工作。

王指出，國安工作人員最重要的就是要「出色」，一是國安大政專業要出色，另一就是政治意識形態要跳出顏色，國家情報工作人員的本職蒐研專業若不出色，如何精準掌握國安情勢發展？如何提供至當的決策諮詢？尤其在關鍵時刻，如何適時提供國家領導人關鍵的情報報告，以免決策失據。

王西田強調，無論是國安事務幕僚或國家情報工作幹部的專業培養，非十幾二十年無以成就事功，如果再分藍綠，國安工作有人才蔚為國用嗎？不可諱言，每次政黨輪替，就有人風發，有人消沉；換言之，政黨輪替之日，也是國安工作人才淪落之時。他憂心，長此以往，這個國家安全嗎？