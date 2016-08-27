資安即國安 府院今明擴大資安會議

2016-08-27

國安會與行政院共同召開

〔記者李欣芳／台北報導〕新政府將國家資訊安全視為國安的重要環節，為建構國家完整的資訊安全發展策略，並防止中國網軍等駭客攻擊，總統府與行政院今、明兩天總動員，由國安會與政院十多個相關部會共同召開擴大資安會議，據指出，這項並未對外開放的閉門會議，將討論「資安即國安機制與策略」、「國家層級資安團隊發展策略」、「國防資安產業發展策略」等三大議題。

討論資安策略等三大議題

行政院科技政委吳政忠昨受訪表示，政府部門過去一直未能將總統府與行政院的資安整合在一起，基於國家資安是一體的，新政府要強化府院資安的連結，因此要由總統府與行政院相關部會共同商討，而資安防護的機制若未建置完善，則未來發展數位經濟會沒有保障。

行政院長林全十七日視察政院國家資通安全會報技術服務中心時指出，資安是現代電子化政府和數位國家的重要基礎，政院八月一日成立資通安全處，以專責專業和專人推動資訊安全，即是重視國家整體資安的具體表現。

防止中國等國際網軍攻擊

前行政院長張善政曾坦言，總統府、行政院、外交部、經濟部、國發會是中國網軍最愛攻擊的對象，每年資安事件多半來自中國大陸。

政院相關官員表示，政府部門的資安，未來也要防止中國以及他國等國際網軍的攻擊。

為期一天半的擴大資安會議，是由國安會、行政院科技會報辦公室與政院甫成立的資通安全處共同主辦。今天的開幕式預定由國安會秘書長吳釗燮、政院副院長林錫耀等高層官員出席，參與會議討論的單位包括國安局、內政部、國防部、科技部、法務部、經濟部、交通部、國發會、教育部、主計總處與人事總處等，政府部門參與的專業人士包括吳政忠、國安會諮委李德財、政院科技會報執行秘書郭耀煌、政院資通安全處處長簡宏偉等人。

擴大資安會議今天上午將先討論「資安即國安機制與策略」，包括「資安即國安策略規劃與推動」、「資安即國安組織架構與機制」兩個子題，下午則討論「國家層級資安團隊發展策略」，並設定「國家層級資安聯防團隊與機制策略」、「國軍資安人才培育及留才策略」兩個子題；明天上午則討論「國防資安產業發展策略」，分為「加速國防資安產業發展策略」、「軍民兩用資安產業發展策略」、「軍、學、研資安科技共同研發策略」三個子題。