英智庫︰中對台經濟誘惑 變經濟威嚇

2016-08-26

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十四日報導〕英國國際戰略研究中心今在網路上發表的最新報告指出，北京台辦代表今年五月三十一日到白宮傳達了一個不受歡迎的訊息︰北京將暫停與台北的官方及半官方會談。這代表中國策略可能出現重要轉折，美中台三角關係也是如此。

這篇分析說，北京顯然無視蔡英文已做的讓步和受到的內部局限，且從北京在東海及南海的閃電作為來看，北京是成功的，這些可被視為是孤立台灣的前兆，並為武力統一台灣作準備。

北京無視蔡英文已做讓步

位於英國倫敦的國際戰略研究中心（ＩＩＳＳ）每年在新加坡舉辦有關區域安全的香格里拉會議。這篇以「台灣海峽的激流」為題的文章指出，華府希望兩岸過去八年的和解在民進黨勝選後仍能持續。美國官員見到台灣新總統蔡英文已有讓步以緩和北京的憂懼，蔡英文在就職演說中隱晦地認知了「一個中國」的架構，而在南海仲裁案上拒絕接受仲裁結果，可能出於台灣內部的民族主義；也可能是為安撫中國。

從美國的觀點看，蔡已掙脫黨內教條向北京展現彈性，提供了兩岸繼續會談的基礎，使華府可在最終的主權歸屬議題上保持未知論的立場，同時在區域軍事部署的支撐下，悄悄地確保一個可進行政治談判的和平環境。

然而，從中國的官方聲明來看，北京不願再容忍戰略模糊，而要求蔡英文必須明確承認九二共識以及其核心意涵。中國採取了一系列行動凸顯它的聲明，像是與甘比亞建交、壓迫肯亞等第三國將台灣詐欺犯送交中國審判。兩岸中止官方和半官方接觸的結果，使台北誤射雄三飛彈事件很可能演變成軍事衝突。中國的下一步應是針對兩岸的經貿連結，以迫使台灣民眾向政府施壓。

蔡英文沒有得到授權可以說出北京想要聽的「魔術咒語」，台灣的內部認同趨勢和民意使蔡英文不能在不違背黨意、支持者和自己的良心下去明確擁抱「一個中國」，但沒有跡象顯示北京尊重蔡英文受到的內部局限。

北京似乎想把對台灣採取的經濟誘惑變成經濟威嚇，習近平也許認為這可讓台灣選民在下次大選時反對蔡英文和民進黨。更嚴重的是，北京可能已經開始踏出第一步，採取一個刻意且多面向的升高緊張的政策，逐步加強對台的威嚇，直到台灣採取具體步驟走向統一為止。

美對中國舉動應採預防性作為

英國國際戰略研究中心引用北京人民大學金灿榮的說法，表示中國會以「觀察、施壓、對抗、衝突」四階段，最快於二○二一年解決台灣。台海現狀在名義上還可維持，但台海關係已經變得更脆弱，更容易發生衝突。美國官員可能會發現，光是勸誡蔡英文不要有影響穩定的動作或聲明已經不夠了；蔡英文缺乏經驗，再加上中國大陸的戰鬥態勢是一個易燃的組合。習近平操弄脅迫手段，似乎在呼喚華府採取更多的預防性作為，否則北京難以預測的舉動，可能引發外交已無法解決的危機。