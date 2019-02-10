酷愛「雲豹甲車」積木 呂孫綾促成青年日報轉型

2019-02-10 13:19

〔記者謝君臨、黃欣柏／台北報導〕年僅30歲、有「淡水蔡依林」美稱的民進黨立委呂孫綾，身為立法院外交及國防委員會最年輕的女立委，曾被質疑為何會待在如此陽剛的委員會中，但她從年輕女性的觀點，以軟性角度建議青年日報創新突破，進而推出「雲豹甲車」等一系列微型積木的文創商品，果然頗受好評，令人刮目相看。

呂孫綾酷愛收藏微型積木，類型包羅萬象，從自己走訪過的名勝景點，例如日本東京鐵塔，到時下年輕人風靡的精靈寶可夢，甚至是「雲豹甲車」、「沱江艦」等軍事戰力，都是她蒐集的對象。呂說，拼積木需要靜心與耐心，從中可訓練她的組織能力，每個積木都如同做事的環節，缺一不可，這是積木給她的啟發。

呂孫綾自陳，她在國中時很喜歡拼拼圖，每年暑假都會不眠不休地拼完一幅兩千片的拼圖，看到自己費盡心力所完成的作品，成就感油然而生。大學後，呂看到朋友在玩模型，好奇心驅使之下，開始接觸模型與微型積木，而後更展開收藏之旅，曾買到模型店的老闆直接贈送一座真人大小的鋼彈人形看板。

除了個人收藏，呂孫綾也將興趣融入工作中。身為立院外交國防委員會成員，呂建議以報導國防資訊為主的青年日報，慢慢轉型走向年輕化，並透過文創商品提升國軍形象，進而讓民眾更了解國軍，也藉此達到勸募的效果。

呂孫綾以自己熱愛的微型積木為例，指日本利用微型積木介紹觀光景點，讓小朋友們認識他們的歷史，青年日報也可以透過本土自製，針對我國陸海空軍進行量身改造，推出一系列軍事相關的文創商品；其中，「雲豹甲車」就是最早的實驗品，推出後佳評如潮，而後又陸續推出「沱江艦」、「幻象2000」等。

此外，呂孫綾也出賣老爸，提及青年日報自從推出文創商品後，有一次她與父親去聽國軍音樂會，沒想到老爸在招募攤位看到一個手榴彈造型的水壺，非常喜歡，想打彈珠賺取積分更換，不料卻沒打到，讓父親很失落。呂將此事告訴報社社長，強調這樣的商品確有市場，從而慢慢促成報社的轉型。

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